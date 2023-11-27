中評社北京11月27日電／網評：把美好想象變為現實創造力



來源：人民日報 作者：喻思南



當代中國科幻小說暢銷全球，本土科幻影片連連收穫好口碑，科幻主題公園受到遊客青睞……近年來，我國科幻產業邁入發展快車道。前不久，世界科幻大會首次在中國舉辦。這場科幻盛會展示了中國科幻產業的深厚創新潛力，為世界科幻產業發展注入了鮮活能量。



兼具科學與幻想元素，科幻是培育想象力的重要載體，能夠激勵創新創造。以人類對自然宇宙的持續追問為向導，科幻蘊含的奇思妙想，有時能給科學研究以啟迪。從星際探索到人機對話，過去科幻作品暢想的場景如今許多都已成為現實。科幻作品滿足了人們的好奇心、驚奇感，在推動科普方面有天然優勢。比如，得益於《流浪地球2》《三體》等影視作品的熱播，太空電梯、數字生命、核聚變等成為人們津津樂道的話題，激發了全社會對浩瀚太空的憧憬之情和探索決心。



今天，從量子科學、腦機接口到未來網絡，不斷拓展的科學前沿也為科幻創作打開了空間。當前，我國科技強國建設蹄疾步穩，重大成果接續湧現，人臉識別、智能駕駛等新技術應用走向深入，越來越多的人關注科幻、熱愛科幻，科幻產業發展基礎更加堅實。《2023中國科幻產業報告》顯示，2022年中國科幻產業總營收達877.5億元，科幻閱讀、科幻影視、科幻文旅等板塊發展勢頭較為強勁。



時代為科幻發展提供了土壤，人們對科幻也有更多期待。與日新月異的科技進步相比，我國科幻產業總體上處於起步階段，科幻作家、受眾群體和優質作品還比較欠缺，以科幻激發想象力、培育創造力的氛圍尚未形成。面向未來，促進科幻產業高質量發展，不僅能為人們提供豐富的文化產品，還有助於點亮公眾對未知的好奇和熱愛，提升全民科學素質，培養出一批批科技創新的生力軍。