港大成立“當代中國與世界研究中心”智庫

當代中國與世界研究中⼼創始主任李成教授 中評社香港11月27日電/⾹港⼤學(港⼤)成⽴跨學科智庫“當代中國與世界研究中⼼”(Centre on Contemporary China and the World, CCCW),專注中國和國際事務研究,就全球⾯對的經濟動蕩、環境惡化、技術變⾰和地緣政治挑戰等重要議題,探討相關治理和應對⽅案。CCCW由李成教授擔任創始主任。李教授擁有普林斯頓⼤學政治系博⼠學位,是國際知名的中美問題專家,具備豐富的智庫⼯作經驗。在加⼊港⼤前,他曾⾧期擔任美國布魯⾦斯學會約翰·桑頓中國中⼼主任。李教授⽬前同時兼任美中關係全國委員會理事、美國外交關係協會成員,並在多倫多⼤學和耶魯⼤學擔任⾮常駐研究員。



⾹港⼤學當代中國與世界研究中⼼在國際社會⾯臨關鍵節點之際應運⽽⽣。CCCW建⽴在⾹港⼤學雄厚的實⼒基礎之上,將共⽤港⼤所蘊含的國際知名的教授團隊、優異⽽多元的學⽣群體,以及傑出且嚴謹的學術傳統。CCCW將致⼒於打造⼀⽀專業跨學科、價值多元化的國際研究團隊,攜⼿港⼤學者、客座與博⼠後研究員、傑出訪問學者和全球青年中國學者項⽬參與者,以期促進跨學科國際學術交流協作,共同應對當前⼀系列緊迫議題給全球治理帶來的挑戰。



“⾹港具備國際⼤都會、⽂化交匯點和連接⼤灣區橋梁的多元優勢,地位獨特,是我們成⽴新全球智庫的理想落腳點。⾹港在國際間議事交流中不斷發揮影響⼒,⾄使其成為推動全球合作的關鍵⼒量。在港⼤,我們促成有意義的跨學科國際交流協作,致⼒推動這些重要發展的進程。”港⼤校⾧張翔教授說。



CCCW建⽴伊始將重點關注五⼤領域:科技轉型;氣候變化和新能源;經濟和⾦融改⾰;政治精英和代際更換;地緣政治格局變化(重點關注中美關係)。



CCCW將於12⽉15⽇(星期五)舉辦主題為『新樞紐、新格局』的國際研討會暨成⽴儀式。作為中⼼啟動的⾸項⼤型活動,全天活動將包括主題演講、深度對話和專題討論,並邀請⾹港、中國內地和世界各地的知名學者、外交官員和各界⼈⼠參與。活動詳情和演講嘉賓資料將稍後公布。



CCCW的宗旨是在國際事務中發出引領時代的理性聲⾳,為促進彼此相互瞭解搭建橋梁,成為維護和平的建設性⼒量。中⼼的學者將透過發表論⽂、舉辦公共論壇、閉⾨圓桌會議和媒體評論等⽅式,提供完整、原創、⾼質及獨到的研究成果與⼤眾分享。