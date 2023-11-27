藍白聯手爆賴幹部始亂終棄　她現身國民黨！

國民黨召開“性Lie台灣再+1，踢爆賴清德輔選幹部棄養母女，全黨包庇！”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月27日電（記者 楊騰凱）中國國民黨今開記者會揭露，民進黨賴清德輔選幹部、台中市議員蔡耀頡與一名C小姐交往，後來C小姐懷孕產女，蔡耀頡竟不認這對母女不給付扶養費用。C小姐本身是民進黨員，曾經求助台中重量級女綠委卻無下文，帶著女兒飽受苦難。C小姐在記者會上聲淚俱下控訴，要賴管好地方議員。



國民黨今日召開“性Lie台灣再＋1，踢爆賴清德輔選幹部棄養母女，全黨包庇！”記者會。與會成員包括國民黨台中市“立委”候選人羅廷瑋、國民黨台中市“立委”候選人林家興、國民黨高雄市“立委”候選人李明璇，以及台灣民眾黨台中市“立委”候選人蔡壁如。C小姐也在律師張方駿陪同下到場現身說法。



羅廷瑋表示，蔡耀頡是“總統府”秘書長林佳龍“正國會”派系子弟兵，也是這次賴清德2024年大選重要輔選幹部，2021年10月蔡耀頡與C小姐交往，2023年7月蔡要求分手，但小孩子都已經生了，當時月子中心是蔡耀頡出面簽約，另外蔡耀頡還有簽扶養協議，沒想到事後竟然反而要求親子鑑定，這就是渣男，C小姐小蔡7歲，認識蔡耀頡時C小姐是是23歲剛出社會的新鮮人，面對對方是議員有法律資源，真的非常恐慌。



羅廷瑋指出，C小姐是民進黨員，他能聯繫到很多綠營重要人士，就是因為她是民進黨員，C小姐曾經說求助民進黨台中重量級女“立委”，但沒有下文，沒想到C小姐最後竟然被當成受害者對待。

