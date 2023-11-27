互聯互通提速　港股添活力

香港與東盟、中東逐步構建市場互聯互通渠道，推動企業跨境上市、區域金融合作。（大公報） 中評社香港11月27日電／內地與香港市場互聯互通迎來九周年，預期機制增量擴容步伐將進一步提速，除了已知正推進大宗交易、人民幣櫃台股票納入互聯互通之外，市場期待的“新股通”、“期貨通”、“商品通”亦可陸續啟動。與此同時，近年市場互聯互通機制也覆製至中東、東盟，推動企業跨境上市、區域金融合作，這有助增添港股活力、提升在全球吸引力，鞏固國際金融中心地位。



大公報報導，高息環境之下，環球股市表現波動，其中，港股表現偏弱，成交呈現縮減，上月港股日均成交金額為788億元，年內日均成交亦下跌至1066億元，市場憧憬與香港市場互聯互通不斷優化與擴大，加上下調股票印花稅率，大市成交額可逐步改善。



明年迎十周年 增量擴容好時機



其實，目前七成的國際資本透過香港的投資平台，吸納人民幣股債資產，而內地投資者亦通過香港市場配置境外資產，香港只要做好離岸人民幣資產定價、交易、風險管理中心等角色，內外資金將持續匯聚於香港，令資本市場可保持相當活躍度。因此，目前港股成交低迷只是短期現象，與環球市場投資氣氛偏淡有關。現時香港首要是豐富人民幣金融產品，積極爭取擴大市場互聯互通渠道。



滬港通在2014年正式啟動，揭開了內地與香港市場互聯互通序幕，帶動內地與香港呈現相當規模的淨資金流入。截至上月底，內地經港股通南下港股淨流入資金2.9萬億港元，而境外投資者經滬深股通北上淨流入A股資金有1.8萬億元人民幣。經過九年發展，市場互聯互通涉及產品範圍不斷擴大，由股票擴展至債券、基金等產品。由於國際資金配置人民幣資產需求不斷上升，加上內地深化金融改革開放，推動資本市場與國際市場接軌，現時正是互聯互通機制提速增量擴容的好時機。



目前已知特區政府正在爭取大宗交易（非自動對盤交易）、人民幣櫃台股票納入互聯互通機制之內，前者有助提高市場效率，吸引境外長線資金、機構性投資者增配人民幣資產，後者則便利內地投資者以人民幣配置港股，規避匯兌風險，促進人民幣計價金融產品發展，提升港股在全球吸引力之餘，更助力人民幣國際化。



憧憬豐富人民幣金融產品



值得留意的是，為配合香港發展成為離岸人民幣資產及風險管理中心，香港正著力推出作風險管理用途的人民幣衍生產品，除了A股指數期貨及互換通之外，目前正部署推出離岸國債期貨及A50期權等人民幣資產風險管理工具。



事實上，互聯互通機制具有很大發展潛力，市場期待“新股通”、“期貨通”、“商品通”在未來陸續啟動，豐富人民幣金融產品，從而激活港股交投，更有助推動香港成為人民幣資產風險管理中心，鞏固離岸人民幣樞紐地位。



模式覆製至東盟中東 激活市場



儘管今年港股市場表現反復向下，但衍生產品市場交投活躍，呈現逆勢上升，市場對具有對衝風險作用的衍生品工具需求很大，特別是人民幣衍生產品，今年首10個月人民幣期貨日均成交合約同比大升82%至3.3萬多張，已成為衍生品市場一大亮點，加上即將推出的A50期權及離岸國債期貨，人民幣衍生品逐步百花齊放，有利推動“期貨通”上馬，為香港市場添加活力。



值得留意的是，香港與東盟、中東之間正逐步構建市場互聯互通渠道，推動企業跨境上市、區域金融合作。例如港交所相繼納入沙特、印尼證券交易所認可證券交易名單，吸引中東、印尼上市公司在港作第二上市，目前為港交所認可證券交易所名單共有17間海外證券交易所，涉及全球16個國家，外企在港上市數目勢將增加。同時，香港首隻投資沙特股票的ETF產品也將在本周三正式掛牌買賣，標誌互聯互通機制覆製至全球不同市場，港股市場國際化進入新里程。



總之，除了內地市場之外，香港正加速推動東盟、中東之間市場互聯互通，將持續釋放市場活力與動能，成為推動港股以至金融業長期發展的重要引擎。