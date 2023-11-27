﻿大灣區吸人才　高學歷最搶手

會計師行安永表示，預計大灣區的項目投資需求愈來愈多，相應的人才需求將會同步擴大。（大公報） 中評社香港11月27日電／新一代的信息技術、生物技術、高端裝備製造、新材料等產業，正加速成為大灣區經濟新支柱。會計師行安永表示，預計大灣區的項目投資需求愈來愈多，相應的人才需求將會同步擴大，尤其是高水平人才及數字化人才，內地及香港繼續加強宣傳已執行的人才流動優惠、支持政策及措施。



大公報報導，據內地智庫研究報告指出，大灣區內地九個城市中，以深圳和珠海對人才的學歷要求較高。2018至2021年，深圳人才需求強勁的前50個行業，有28.9%的職位要求本科學歷，15.9%的職位只需大專以下學歷。分析認為，深圳在經歷產業轉移後，目前以高端製造業和服務業為主，對於勞動力的質素及能力要求更高，深圳企業在招聘時會要求更高學歷。



安永華明會計師事務所審計合夥人周文樂表示，現時灣區企業傾向招聘具行政能力、外語能力及較強溝通交流能力的“復合型”人才。他引述報告表示，現時灣區內地企業職位需求量最高的，是對溝通能力具有較高要求的銷售顧問，占整體人才市場需求量15.1%，而專業需求最高的則是工商管理類和外語類。周文樂認為，具備上述能力的“復合型”人才，絕對有能力滿足於灣區產業發展企業的需求。另外，來自香港的求職者多為擁有5至10年，甚至15年工作經驗者，這類人才可以迅速為企業帶來效益。



內地與港宜加快人才互通



周文樂續說，今年恢復通關後，經濟有正面反應，但面臨的經濟挑戰，仍為深港人才融合帶來不確定性。因此，安永鼓勵內地與香港繼續加強宣傳已執行的人才流動優惠、支持政策及措施。例如協調香港現有的專業協會到大灣區設立分會，並加強駐粵辦服務專業人士的功能等。



安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒補充說，香港有穩定的貨幣、健全的法治、簡單的稅制，惟人才發展須急起直追，需要在市場流動中吸收最多人才。過往企業搶科技、金融科技人才，現時各國、各城都在搶環保、ESG人才。香港與其他灣區城市應把握“一國”的優勢，加快“共通、互融”人才的發展。