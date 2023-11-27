市場反彈　積金今年回報料轉盈

中評社香港11月27日電／據強積金研究機構積金評級的統計顯示，截至今年11月20日，以“積金評級所有基金表現指數”計算，強積金投資回報約4.41%，11月份有望錄得今年第二高的單月回報，而年初至今的收益約為1.57%，有望於今年終錄得正回報。



大公報報導，積金評級主席叢特朗普表示，首10個月強積金錄得約2.72%的虧損，但預計11月份市場反彈將帶來約4.41%的投資收益，使強積金處於有利位置，避免可能出現的連續三年虧損。



11月或人均賺9900元



按港元計算，估算11月份強積金投資收益約為464億元（即469萬名強積金成員平均收益約9900元），令強積金今年轉虧為盈，年初至今投資收益約為156億元。計入供款後，估算截至11月底強積金總資產約為1.114萬億元（即自年初以來增加約630億元），相等於成員平均賬戶結餘23.73萬元（年初以來增加1.34萬元）。



叢特朗普續說，積金評級鼓勵成員專注長線投資及多元化投資，實現目標的最佳工具，是積金局推行的“預設投資策略”（簡稱DIS）基金。每個強積金計劃均提供DIS基金，與傳統混合資產基金相比，DIS基金投資相對較多美國股票成分，且是低收費及現成多元化的基金選擇。