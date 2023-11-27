富權：“藍白合”破局顛覆了柯文哲多個假象

中評社香港11月27日電／澳門新華澳報27日發表富權文章：“藍白合”破局顛覆了柯文哲多個假象。以下為文章內容。



上週五柯文哲與郭台銘在君悅酒店擺下“鴻門宴”，意圖誘迫侯友宜“入榖”卻被侯友宜、朱立倫和馬英九“踢爆”，反而從“主場優勢”驟變為“城池失守”，侯友宜﹑朱立倫和馬英九不屑一顧而又胸有成竹地不辭而別，郭台銘“借尿遁”並與賴佩霞喝咖啡，導致“鴻門宴”的主席台上，只剩下柯文哲一人若有所失，臉若苦瓜，憂心忡忡。



柯文哲自詡其智商為一百七十五，以為侯友宜如果不與他搭配並甘願做“副手”，就將難以打贏“二零二四”這場惡戰。實際上，在“藍白合”破局之後，當侯友宜“翻過一頁”，不再糾纏在“藍白是否和”的問題上，而是走出自己的競選之路，偕同趙少康南征北戰，首場造勢大會在賴清德“本命區”的台南市舉行，竟然有三萬人入場，其聲勢有如六年前韓國瑜參選高雄市長時的“三山造勢”，而柯文哲卻是“無處可去”，躲在家中PO臉書，還在嘮嘮叨叨地糾纏於“藍白合”破局的原因，並聲稱按照“民調”，“柯侯配”高於“侯柯配”，就像魯迅小說里的“祥林嫂”。而且更攞命的是，他在與“新光公主”登記參選後的第一場公開活動，竟然衹有五百人入場。儘管這並非是造勢活動，也儘管這項活動的舉辦場所的空間有限，但與“侯趙配”造勢活動的旗海飄揚，人頭湧湧相比，就直把其總是自以為是的“強過侯友宜”的牛皮不吹自破。



因而可以說，“藍白合”的破局是“壞事”變好事的第一個特徵，就是顛覆了柯文哲刻意營造的“柯文哲強於侯友宜”假象，並反而暴露了柯文哲“衹有空軍，沒有陸軍”，而且“流量”不一定能夠轉化為選票的“罩門”。實際上，台灣地區許多名嘴都指出，按照台灣地區以往的選戰慣例及經驗，在各政黨的參選人完成登記後的第一天，就必然會舉辦大型造勢活動，將選情煽動起來，並在全台南北到處走趴趴，為本黨的“小雞”候選人輔選，以收“母雞帶小雞”之效，而賴清德、蕭美琴和侯友宜、趙少康也確實是如此。但柯文哲和吳欣盈卻沒有任何公開行程，因而被酸為“家里蹲型‘總統’候選人”。



這也難怪，民進黨和國民黨都擁有地方基層組織及財政實力，要舉辦大型造勢活動易如反掌；而且也分別提名了六十多名“區域“立委”參選人，兩黨的“母雞”要為“小雞”助選，就連時間上也安排不過來，這兩天賴清德、侯友宜和趙少康就是南北趕場，節奏緊湊。但柯文哲卻竟然沒有公開行程，其實即使是有安排行程，也只不過是像以往那樣，到廟口開講，大概是一二千人而已，最多也只是三千人。而且更令柯文哲陷於宭境的是，民眾黨只提名六位“區域“立委”參選人，柯文哲即使是有心充當“母雞”，一兩天內就可以跑完輔選行程了。這要叫柯文哲在只剩下四十多天的選舉“陸戰”時期，哪會有表現自己的“舞台”？但直到如今，柯文哲仍然是在糾纏於“藍白合”破局的原因，並把責任推給國民黨，及堅持自信“柯強於侯”，頗有阿Q“精神勝利法”的影子。



“藍白合”的破局是“壞事”變好事的第二個特徵，就是顛覆了柯文哲念茲在茲營造，及人們也確實是有所“認知”的“民眾黨是柯文哲一人政黨”的假象，並反而暴露了柯文哲是“寶媽黨”，並被“戰狼”幕僚挾持的“罩門”。實際上，柯文哲自從政以來，就一直在展現了其“當機決斷”其實是“獨斷乾坤”的風格。尤其是在民眾黨成立後，更是催生了民眾黨是柯文哲“一人政黨”的固有形象。但在政黨協商“藍白合”過程中，柯文哲的反復無常、毀諾失信的根源之一，竟然是源自於其母親、夫人及妹妹的哭哭啼啼，及民眾黨中央、競選辦中幾個“戰狼”幕僚的挾持，這就將柯文哲既自信又自傲，民眾黨是“柯文哲一人說了算”的固有形象，衝擊得七零八落。

