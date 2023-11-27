盧秀燕回娘家拉抬黃健豪　強調“我栽培的”

台中市長盧秀燕提攜國民黨“立委”參選人黃健豪，強調黃是她看長大的“親手栽培”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月27日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕今天到北區乾溝里主持活動中心耐震補強完工揭牌，地方里長大陣仗迎接高呼“歡迎回家！”盧秀燕過去在北、北屯區擔任“立委”，結婚後就置產在乾溝里，服務處也在當地，這次“回娘家”展現高人氣。盧秀燕也藉機提攜國民黨“立委”參選人黃健豪，強調黃是她看長大的“親手栽培”，言下之意要大家相挺，全力拉抬藍營小雞。



台中市政府民政局27日舉辦“乾溝子活動中心耐震補強工程完工啟用揭牌典禮”，盧秀燕親自出席主持，包括市府民政局長吳世瑋、衛生局長曾梓展、國民黨市議員黃健豪、陳政顯、陳文政、民進黨市議員陳俞融、地方多位里長等共襄盛舉。



盧秀燕一抵達現場，受到地方里長熱烈歡迎，更有高呼“歡迎市長回家！”由於盧秀燕“立委”任內北區就是“起家厝”，結婚第一個住處就在北區乾溝里，服務處也設在乾溝里。盧秀燕笑稱，今天就像回娘家，在這裡所有里長都是她的長輩，過去她在乾溝發跡從政，要感謝各位長輩的拉拔。她並一一向在場里長親切問候打招呼，展現在地方上熟稔與高人氣。



盧秀燕強調，北區、北屯區是她的家，所以格外重視這兩區的建設與發展，並一一細數從她擔任“立委”到當選兩屆市長以來的重大建設，最後也不忘提攜明年代表藍營參選該區“立委”的黃健豪。盧秀燕向在場里長、民眾介紹黃健豪是她的小老弟，從小看到大，更是她親手栽培的，是好人才！雖然沒有直接提到選舉，但用意不言而喻。



黃健豪過去參選市議員的選區在北屯區，這次角逐台中第五選區（北區、北屯區）“立委”，北區相對不熟悉，盧秀燕在北區跑活動特地推薦黃健豪，協助黃補強弱勢行政區。