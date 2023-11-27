竹科大廠驚傳倒閉！48家廠商裁員496人

新竹科學園區一隅。（中評社 資料照) 中評社新竹11月27日電／全球科技業爆發裁員潮，台灣也難以脫身，新竹科學園區證實，9月有40多家公司裁員共165人，10月又爆出有48家廠商申報裁員，受到其中一家電腦及周邊業公司倒閉，導致當月裁員總人數多達496人。竹科管理局回應，受到“台灣力森諾科”科技股份有限公司（原名和喬科技）即將關廠，正辦理分批裁員措施，不過竹科從業人員，較去年同期增加3602人，年增約2%，並無失業潮現象。



綜合台媒報導，根據新竹科學園區統計，從9月以來，申報裁員的公司就超過40多家，累計165人，當時竹科管理局坦承比以往還多，但多是零星裁員，資遣表現不佳的員工，不過與9月相比，裁員人數增加2倍之多。這次裁員潮的一大原因是，一家電腦及周邊業的公司宣告停業，直接導致裁員人數急遽攀升。



由於10月爆出手機晶片大廠高通（Qualcomm）將大幅裁員消息，除了美國、中國之外，台灣也將裁減約200名員工。不過竹科管理局指出，48家通報裁員的廠商名單中，並無高通在內，顯見高通可能採取合意優離方式。



竹科管理局強調，截至10月底，竹科入區廠商有572家、從業人員達17.65萬人，較去年同期增加了7家公司，從業人數也成長3602人，約年增2%。



