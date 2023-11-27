﻿調查：逾半青年樂意參與改善地區工作

青年創研庫昨日公布“連系青年參與地區治理”研究報告。(大公報) 中評社香港11月27日電／香港青年協會青年研究中心成立的“青年創研庫”昨日公布“連系青年參與地區治理”研究報告。報告顯示，近六成認為自己信任特區政府，比率為過去同類型調查最高，並首次超越五成；另五成半受訪青年有興趣參與改善地區的工作。



大公報報導，青年創研庫青年發展組建議推出“青年地區改善提案計劃”，讓青年策劃和實踐地區改善的專題協作項目，以調動其地區治理參與的積極性。



最關心交通及環境衛生



該研究對526名18至34歲青年進行問卷調查，另訪問了20名青年個案。結果顯示，有七成九受訪青年認為地區事務與自己息息相關，其中最關心的事務為交通及環境衛生，亦期望區議會能處理社區問題及反映民意。



對於政府於今年5月公布的完善地區治理建議方案，包括重塑區議會及強化地區治理架構等內容，受訪青年的認識程度僅3.25，有22.6%的青年表示對此完全不瞭解，且超過八成的人對獲委任為“三會”委員或參與關愛隊表示沒有興趣。



對此，青年發展組建議政府制定更多宣傳推廣策略，讓青年瞭解相關方案。另一方面，青年發展組副召集人鄭煦喬亦認為這體現了年輕人“興趣不同”，她指出，通過政府平台參與地區治理可能主要以開會商議等方式進行，而以非官方渠道或許能更直接參與和舉辦活動。



青年對政府信任度創新高



有專家在調查中指出，年輕一代在學習上往往以項目形式進行，在預期時間內協力完成專題、成果由大家共建。因此，團體提議推出“青年地區改善提案計劃”，讓青年有機會策劃改善地區的專題協作項目，感受其自身的影響力，自下而上推動其地區參與的積極性。



至於本次調查有58.7%受訪者認為自己信任特區政府，比率為過去同類型調查最高，青年發展組成員副召集人潘子鋒就認為，這與當局推出青年發展藍圖等多項青年措施有關，建議政府繼續推廣相關措施以鞏固青年信任度。