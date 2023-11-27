鏡新聞民調：賴30%侯28%柯22%

2024大選，藍綠白三組候選人民調。(照片：鏡新聞) 中評社台北11月27日電／2024大選中國國民黨“侯康配”、民進黨“賴蕭配”、台灣民眾黨“柯盈配”，藍綠白三組人馬底定。《鏡新聞》今日公布藍白破局後所做的第七波民意調查，民進黨賴清德與蕭美琴組合居冠獲得30.5%支持度、國民黨侯友宜與趙少康搭檔組合衝到28.7%居次、民眾黨柯文哲與吳欣盈搭檔支持度為22.1%淪為第三、尚未決定13.9%。



這是大選候選人確定後進行的民調。鏡新聞於11月24日、25日委託大地民意研究公司進行手機及市話雙底冊問卷調查。有效樣本：市話542、手機542 人，共1，084 人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。



在支持者年齡方面，經交叉分析，賴清德在45－69歲的支持度落後侯友宜，尤其50－59歲落後侯超過10%。侯趙配在藍營群眾的支持度持續回流，對比一個月之前（10月底）的調查，確認搭配趙少康之後，讓國民黨選民對侯友宜的支持度從64.4%上升到侯趙配的82.6%。另外，柯吳配雖然在20－44歲仍然維持領先，但50歲以上則顯示年齡越長越崩盤的現象，甚至出現僅剩個位數的支持率。



民調分析，賴蕭配雖領先侯趙配但差距1.8%，同時，侯柯也出現交叉，侯趙配以6.6%的差距一舉超車柯吳配。藍白難看的破局，激起藍營支持者棄白回流，交叉分析發現，國民黨支持者有82.6%會投侯趙配、衹有5.4%會投柯吳配。在藍白破局後柯文哲是否被邊緣化，選戰走向回歸傳統的藍綠對決值得持續觀察。





