孟麗紅：投下寶貴一票，共建美好香港

港區全國政協委員、港區全國政協委員孟麗紅 中評社香港11月27日電（作者 孟麗紅）2023年區議會選舉將於12月10日舉行，這是香港完善地區治理體系，重塑區議會制度後的第一場全港性大型選舉，意義非凡，全港關注。



過去的區議會制度，在反中亂港勢力的煽動下，部分人“為反而反”，衹有批評沒有建設，亦導致政府施政困難。新的區議會制度，各個階層均有涵括，真正全面反映民意，代表性更強，可以有效提升地區治理，更好地維護港人的切身利益。



連日來可見，今年區議會競爭更加激烈，各競選人的政策務實貼地，深層次聚焦民生難點痛點，真正切切“想市民所想，急市民所急”，事無巨細，甚至市民沒有考慮到的，競選人都提前想到並提出解決方案，彰顯出為民辦事、風清氣正的新氣象。在今屆區議會選舉中，香港市民的選擇空間更大，更能“優中選優”，選出質素更高的議員，實現良性、正向循環。



香港已進入“愛國者治港”新時代，區議會是“愛國者治港”原則落實到特區治理構架的最後一步，地區治理好，香港才能更好。市民積極參與投票，是為自己的切身福祉而投，也是為建設更美好的社區，更美好香港而投。在此本人呼籲廣大市民，投出手上寶貴一票，珍惜“話事”權利和義務，為推動良政善治添磚加瓦，為維護香港繁榮穩定出力！



（作者系港區全國政協委員、港區全國政協委員孟麗紅）