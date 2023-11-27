蔡壁如現身國民黨中央　稱台中藍白一片祥和

民眾黨台中選將蔡壁如受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月27日電（記者 楊騰凱）中國國民黨與台灣民眾黨2024“總統”層級藍白合破局，不過在“立委”層級仍保持合作，民眾黨台中市“立委”候選人蔡壁如今日首度現身國民黨中央黨部，與國民黨台中市“立委”候選人羅廷瑋、林家興共同召開記者會。蔡璧如說，台中藍白還是一片祥和，台中市長盧秀燕希望我們一起團結建設大台中。



蔡壁如目前為台中市第一選區“立委”候選人，對手為民進黨蔡其昌，國民黨在該區域禮讓給民眾黨，未提名國民黨籍人選，不過國民黨籍劉燈鐘仍以無黨籍參選。



國民黨今日召開“性Lie台灣再＋1，踢爆賴清德輔選幹部棄養母女，全黨包庇！”記者會。與會成員包括羅廷瑋、林家興、國民黨高雄市“立委”候選人李明璇，以及蔡壁如，形成藍白聯手打綠的場面。



蔡壁如表示，台中部分還是繼續合作，藍白還是一片祥和，昨天國民黨台中有三個區域“立委”候選人競總成立，包括顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔，他們也都有邀我去，感覺在台中，市長盧秀燕把大家帶領得很好，也希望在野要能集中選票，大家要團結在一起，台中有8席區域“立委”，現在有六席是民進黨，但是最近發生很多中央在卡地方建設經費的問題，所以盧秀燕希望我們要一起團結，一起建設大台中，台中的氛圍跟其他地方真的不一樣。



今天來國民黨中央黨部出席記者會，有先向民眾黨中央黨部報備嗎？



蔡壁如指出，沒有向民眾黨報備，單純是挺台中區域“立委”的立場，而且今天的記者會攸關婦女事件，不管是盧秀燕希望我們8位台中市區域“立委”候選人一起辦活動，今天最主要也還是婦女事件，我覺得我是女性，應該要站出來力挺。



有感受到國民黨主席朱立倫釋出善意，開大門讓你進來嗎？

