賴蕭配第二支競選廣告　又現AIT主席畫面

民進黨2024候選人賴清德第二支競選廣告，再度出現AIT主席羅森柏格。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月27日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德競選總部今天公布第二支競選廣告“選一個和你一樣好的人”，競選主任委員姚立明呼籲，選一個和你一樣好的人，就是選擇賴清德。而這則競選廣告和第一隻電視廣告，同樣再度出現美國在台協會（AIT）主席羅森柏格。



賴清德在宣布副手是前駐美代表蕭美琴之後，就推出首支電視廣告，上周確定2024登記人選之後，賴清德陣營再度推出第二支電視廣告主打“選一個和你一樣好的人”，而這兩支競選廣告都出現羅森柏格，明顯賴陣營強打“美國牌”。



賴清德競選總部今天公布第二部電視競選廣告“選擇和你一樣好的人”。記者會在競選總部召開，競選主任委員姚立明，發言人、新北市議員戴瑋姍出席。



戴瑋姍表示，第一支競選廣告是以穩健前行出發為主軸，並回顧過去7年來民進黨執政的重要政策，包含婚姻平權、潛艦自造等，代表民進黨的執政，正在逐步推動國家穩健前行，並期盼民眾“選對的人，走對的路”，讓國家可以持續前進。



她指出，此次第二支的競選廣告，則是以大家的日常生活出發，即使我們有許多不同的地方，但我們也同樣的善良、正直、勤勞，這也是賴清德和蕭美琴所具備的特質，希望大家可以選擇“和你一樣好的賴蕭配”。

