內地PMI數據　左右港股短線走勢

來源：香港商報 中評社香港11月27日電／港股上周在50天線（17592點）爭持，分析稱，美息見頂，以及美元匯價回落等因素已經反映，在市場憧憬下月舉行的中央經濟工作會議，或會有進一步刺激股市的政策出台，相信到今年底前，港股表現不會太差，而本周恒指波幅，將介乎17200點至18200點。



香港商報報導，於新加坡交易的港股“黑期”報17659點，若以恒指上周五收報17559點計，料恒指周一（27日）早上有望高開100點。至於在美的港股預託證券（ADR），滙豐控股（005）ADR折合港元收報60.22元，升1.29%；騰訊控股（700）ADR折合港元收報324.78元，升1.12%。



港股年底前表現料不會太差



數據方面，內地將於本周四（30日）公布11月製造業採購經理人指數（PMI），預計左右大市短線表現；另外，美聯儲將於下月13日，公布今年最後一次議息結果，屆時美聯儲官員的講話及議息會議紀錄，將為美息是否見頂定調，料為中線港股走勢提供方向。



獨立股評人熊麗萍表示，雖然市場開始憧憬美聯儲減息，但不排除美聯儲再“放鷹”，又指後市走勢，須視乎中央經濟工作會議過後，會否提出新政策而定，預料本周恒指將於17200點至18200點之間上落。