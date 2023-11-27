姚立明：柯文哲青年支持度高　講話粗俗搭調

姚立明分析柯文哲的年輕人支持度。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月27日電（記者 黃筱筠）對於台灣民眾黨候選人柯文哲年輕人支持度高，民進黨賴清德競選主任委員姚立明指出，年輕人會受到柯文哲口語犀利的表現，“講話粗俗，年輕人認為比較搭調”。競選總部就是要利用這段時間，讓年輕人聽到賴清德說的、做的，讓賴所說的貼近年輕人耳朵，是他們這個階段要努力做的。



賴清德競選總部今天公布第二部電視競選廣告“選擇和你一樣好的人”。記者會在競選總部召開，競選主任委員姚立明，發言人、新北市議員戴戴瑋姍出席。



媒體詢問民進黨2024候選人賴清德年經選票並沒有柯文哲多，未來要怎麼提升？姚立明指出，我們確實要爭取年輕選票，不只20至30歲，還有30至40歲。過去分析20至29歲支持柯文哲，是因為賴清德表現最明確的時候，這群人還沒有長大，還不認識賴當“立委”、市長的表現。



他也說，年輕人會受到柯文哲口語犀利的表現，“講話粗俗，年輕人認為比較搭調”。競選總部就是要利用這段時間，讓年輕人聽到賴清德說的、做的，讓賴所說的貼近年輕人耳朵，是他們這個階段要努力做的。



至於民調趨勢選是支持賴清德學歷偏低，柯文哲在高學歷支持度比較低？姚立明表示，柯文哲支持度以年輕人、學歷高支持度高，這是錯誤理解，因為20至30歲以下，學歷都比較高，年輕人都至少大學以上，都是學歷高。年輕人支持度高，學歷統計上也會高，這是年輕人把學歷水平拉高。這是現在民調調查上，還沒有調整的部分。