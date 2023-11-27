民眾情緒激動要陳情　盧秀燕親自安撫化解

台中市長盧秀燕與“新坪生活公圈社區重建自救會”代表陳惠澤面對面，了解對方訴求。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月27日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕今天出席公開活動，過程中忽然有民眾高呼“要陳情、要見盧秀燕！”現場維安警察見狀上前阻擋，該民眾不滿遭阻攔，情緒激動與警方爆發口角衝突及拉扯，盧秀燕見狀當場請警方將人帶進屋內，並親自與陳情人面對面，瞭解對方訴求，化解衝突。



台中市政府民政局27日舉辦“乾溝子活動中心耐震補強工程完工啟用揭牌典禮”，盧秀燕親自出席主持，包括市府民政局長吳世瑋、衛生局長曾梓展、國民黨市議員黃健豪、陳政顯、陳文政、民進黨市議員陳俞融、地方多位里長等共襄盛舉。



揭牌典禮圓滿結束後，盧秀燕與眾人到旁邊的土地公廟參拜祈福，忽然有位表明是“新坪生活公圈社區重建自救會”代表的陳惠澤衝上前，不斷大聲喊“盧秀燕市長，我要陳情！”現場市府人員與維安警察見狀立即上前阻擋，陳惠澤一邊試圖推開人牆一邊高喊“我要見盧秀燕，為什麼檔我！”一度與維安人員起口角，並發生拉扯，最後被帶進活動中心內安撫情緒。



盧秀燕參拜後得知相關事態，本來要離開趕往大雅區出席活動，折返回活動中心內，親見陳情人，瞭解對方訴求，並強調市府會追蹤處理，安撫陳情人的情緒，同時責成在場的民政局長吳世瑋交換聯絡方式，讓陳情人掌握市府後續處理的狀況及進度。



據瞭解，“新坪生活公圈社區重建自救會”是因為都市更新糾紛而成立，該社區原先是規模14樓、345戶公寓大廈，但1999年遇921強震，住戶列為全倒戶，當時受災戶要控告黑心建商求償，但建商宣告倒閉，求償無門。2011年台中市政府核准冠勇建設實施該社區都更，但部分災民認為建商收購價格遠低於市場行情，因而成立自救會，並認為市府在都更、抗議處理等狀況未改善，因此今天掌握盧秀燕行蹤，特別到場陳情，表達訴求。