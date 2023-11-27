民進黨批趙少康　綠營姚立明：沒必要對副手

姚立明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月27日電（記者 黃筱筠）針對中國國民黨推出“侯康配”，趙少康攻擊火力旺盛，未來民進黨選戰策略是否會改為攻擊趙？賴清德競選總部主任委員姚立明今天受訪說，我們策略不能說太清楚，但是明白告訴大家，未來面對藍、白陣營候選人，不會對副手趙少康多做著墨，這是沒有必要。他也說，就算趙口才便給，但是我們完全不會針對副手，競爭是“總統”候選人，未來採取什麼策略、步驟，未來會一步一步看出來。



對於趙少康訴求“戰爭與和平”為選戰主軸，與趙同樣出身新黨的姚立明則說，趙少康一路以來選舉喊戰爭或是“中華民國”消滅等言論，但經過30年了，也沒有發生趙少康所說的狀況。



賴清德競選總部今天公布第二支電視競選廣告“選擇和你一樣好的人”。記者會在競選總部召開，競選主任委員姚立明，發言人、新北市議員戴戴瑋姍出席。



根據今天幾份民調顯示，藍營支持度攀升，姚立明說，賴清德與柯文哲基本上都可以拿到各自政黨八成選民支持，但是過去中國國民黨候選人侯友宜在國民黨支持度都維持七成，還有15%至20%在柯文哲那邊，但是最近一陣子整合，國民黨提名韓國瑜擔任不分區第一名，副手趙少康是戰鬥藍等，藍軍慢慢回歸。



他指出，藍營回歸侯友宜陣營，可以想像侯柯一消一長，侯有宜支持度上漲，柯文哲就少了15%至20%藍營選票，柯支持度就會降低。

