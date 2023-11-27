趙少康可能成綠營砲火焦點？藍委完全不擔心

藍委王鴻薇受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月27日電（記者 俞敦平）近日國民黨大選副手候選人正式由中廣董事長趙少康出任，由於趙少康言詞犀利砲火猛烈，外界擔心是否會成為綠營進攻的目標。針對這個情況，國民黨“立委”王鴻薇、賴士葆與李德維27日於“立院”受訪時表達了他們各自的看法。他們認為，完全不用擔心。



國民黨2024大選副手候選人趙少康與候選人侯友宜近日”侯康”聯手出擊，展現強勁的氣勢與默契。趙少康以其敏銳的政治觸覺與犀利的言辭，為侯友宜的穩健與溫和形成有力的補充，吸引了眾多支持者的目光與掌聲。不過，也因為趙少康的砲火太強，讓支持者擔心是否會成為綠營攻擊的焦點。



王鴻薇表示，侯康配的推出讓藍營士氣大振，並且讓藍營歸隊，未來的配合完全不需要擔心。她也指出，民進黨已經開始打趙少康，例如針對他擔任中廣董事長的身分，用政媒兩棲的罵名來攻擊他，但NCC卻對偏綠的媒體處處放水，顯示出其雙重標準。



賴士葆則認為，趙少康樂意承受砲火，因為這代表他的能量越大，這對國民黨都是好事。他認為，侯友宜最近的講話技術也進步很多，講起話來虎虎生風，很有自信，就是因為身旁有趙少康。



李德維則表示，要進廚房就不怕熱，趙少康在政治圈有政治金童的稱號，也不是浪得虛名。他認為，選舉有不同的步驟，侯友宜比較穩定比較溫和，而趙少康則是一個良好的攻擊手，分工合作各有擅長，是一件好事情。