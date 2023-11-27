獨派公布民調施壓　催促賴蕭配推台美建交

獨派團體27日舉辦“2023台美建交民調記者會”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月27日電（記者 張穎齊）獨派團體27日舉行“台美建交民調記者會”，發布目前台灣民意是偏向贊成台美建交。“台灣獨立建國聯盟”主席陳南天表示，過半民眾的期盼，但民進黨蔡英文執政了8年沒有達成，讓大家都很失望。如今民進黨2024候選人賴清德搭配副手、前駐美代表蕭美琴，相信他們會有此意願。即便選前無法達成，希望選上後用具體行動去實踐。台灣教授協會長陳俐甫則說，蔡英文政府沒做到，期盼賴清德承諾邁進。



獨派團體在台北市中正區的“台灣獨立建國聯盟”舉辦“2023台美建交民調記者會”，與會的有陳南天、台灣基進黨主席王興煥、台灣教授協會長陳俐甫、“台灣制憲基金會”董事宋承恩、台灣安保協會研究員陳冠憲、東華大學族群關係與文化研究系博士生陳慧君。



陳慧君表示，今年是“台灣獨立建國聯盟”與台灣安保協會第4年委託“山水民調公司”所做的11月20至22日民調，大選支持度賴清德居冠31.4%，政黨支持度民進黨居冠34.8%，政府整體施政表現平均分數2.69（滿分5）。



至於台美關係議題，認為政府應積極推動和美國建交達3.43（偏向贊成為5、反則0）、以台灣為名和美國建交3.39、以台灣為名參加國際組織3.80和美國軍事同盟3.71、保衛家園意願3.83。



記者詢問，是否希望賴、蕭選前承諾實現台美建交？



陳南天說，台灣現在對執政黨滿意度、對台美建交的支持、以台灣名字參加國際組織，贊成比重均達6成以上。但經過民進黨8年執政並沒有達成，很失望。他呼籲民進黨要以民為主。如今要問賴蕭配願不願意，要參選2024都會說願意朝這方向前進，不過到底有沒有真的在做？



陳俐甫說，執政黨是否願意主張台美建交？現在美國國務院都有意願深化台美關係，並在名字上有一些調整，但台灣的“立法院”似乎沒有進展？都推給“外交部”，很被動。執政黨趨於保守、現實，不願主動出擊。其實任何小黨都可在“國會”提此法案，不過卻都不如理想。人民忙於日常生活，政治人物更該幫人民強化。在台美建交的名稱，當然不一定要挑釁中國，可是要實質提升、強化法案。

