藍委談藍白合破局後選戰策略　將主攻賴清德

藍委王鴻薇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月27日電（記者 俞敦平）2024大選在藍白合宣布破局後，正式成為三方競爭的局面。三位中國國民黨“立委”王鴻薇、賴士葆和李德維27日在“立院”受訪時，分享了他們認為藍營接下來的選戰策略。三位藍委的共識就是國民黨的選戰策略是主攻民進黨2024候選人賴清德，邊緣化台灣民眾黨候選人柯文哲，希望能夠集結反綠陣營的支持，讓國民黨能贏得2024大選。



王鴻薇表示，國民黨的策略非常清楚，就是全力打擊民進黨，尤其是2024大選候選人賴清德。賴清德最怕的就是一對一的對決形勢，因為他沒有什麼像樣的政策，也背負著民進黨執政的包袱。國民黨不會理會柯文哲，可能會用冷處理的方式，讓他自己被棄保。



賴士葆指出，柯文哲有他的辦法，他的空軍和年輕支持者還是很強，不能夠小覷。柯文哲可能會用一些理念、笑話和網路社群來傳播，但是選舉還是要靠陸軍登陸才是”實的”，要有實際的動員和站台。國民黨的陸軍還是很強大，動輒數萬人的造勢，與民眾黨比較靜態的形式成對比。



李德維強調，國民黨爭取的是下架民進黨，而不是下架民眾黨，因為過去八年執政的是民進黨，而不是民眾黨。民眾黨在“中央政府”沒有做什麼特別的事情，沒有做好事也沒有做壞事，所以沒有必要打它。國民黨會呼籲更多非綠的“立委”候選人跟國民黨站在一起，像是今日在國民黨部參與記者會的民眾黨“立委”候選人蔡壁如。這是一個好的開始，絕對不會是最後一個例子。