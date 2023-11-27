鄭文燦影片鑑定拖延　王鴻薇林國春自費送驗

藍委王鴻薇與國民黨新北板西區“立委”候選人林國春27日召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月27日電（記者 俞敦平）日前，網路上流傳了一段疑似“行政院副院長”鄭文燦與女性在飯店開房間的影片，引發了社會各界的關注與質疑。針對這個爭議，中國國民黨“立委”王鴻薇與新北板西區“立委”候選人林國春，27日共同召開記者會，要求“法務部”儘速調查影片的真偽，並在一周內提出報告。他們指出，“法務部”已經拖延了近一個月，仍未有任何進展，“調查局長”承諾過兩周內可以辨識影片，但是卻沒有任何動作，這讓人懷疑影片是真的，才不敢公佈結果。為了讓真相大白，林國春宣布，他將自費送交影片給民間鑑定公司，並將結果公開。



王鴻薇表示，她在10月26日就已經親自將影片等相關證據，遞交給“法務部”，要求其調查，並在一周內提出報告。但是至今已經過了近一個月，“法務部”仍未向司法法制委員會提供任何訊息，是否有偽造的痕跡。鄭文燦身為“行政院副院長”，涉及不倫桃色爭議，嚴重影響“國家”形象，這件事非同小可，難道是結果不能公開？她質疑，如果監視影片有偽造剪接，政府應該早就公佈了，不會拖拖拉拉，這讓人懷疑影片是真的，才不敢公佈結果。

