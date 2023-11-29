獨派陳南天：僅3趴挺急獨　綠藍主張差不多

“台灣獨立”建國聯盟主席陳南天接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月29日電（記者 張穎齊）民進黨2024候選人賴清德曾自稱是務實“台獨”工作者，日前則稱“沒有獨立路徑、沒有“台獨”金孫”。“台灣獨立建國聯盟”主席陳南天接受中評社訪問表示，賴清德為了爭取更多選票，考量到“台獨”現在不是台灣主流市場，因此向反“台獨”的選票靠攏，所以模糊“台獨”，但希望選上後，還給大家需邁向“台獨”的真相。



陳南天指出，根據“台灣獨立建國聯盟”與台灣安保協會委託“山水民調公司”11月20至22日所做民調，認為應盡速獨立者僅3.8%、維持現狀往獨立前進35.8%，所以要朝此方向努力。他還說，國民黨從以前喊反攻大陸，到現在不敢反、也不敢講“台獨”，但民進黨如今，卻與國民黨講得差不多，只是想要維持現狀。



陳南天，現年78歲，出生於湖北省老河口（父親基隆人），日本東京華僑學校（高中）、日本早稻田大學電氣通信系畢業、美國哥倫比亞大學工學碩士、哥倫比亞大學工學博士班研究。歷任基隆市代理市長、台灣機電工程服務社董事長、百萬人228牽手護台灣執行長、日本早稻田大學台灣稻門會幹事等。戒嚴時期曾被列為黑名單。



陳南天表示，賴清德過去也主張“台獨”，現在卻不講“台獨”，賴是說台灣已經獨立了、不用再宣布。



陳南天說，當然民進黨從陳水扁到蔡英文執政，是有很大的機會將“台灣主權”問題講清楚，但到了賴清德卻一樣，如今是為了爭取反“台獨”的票，民進黨政府更是強調就是維持現狀，可是要維持什麼現狀？要講清楚，就與“台獨”一樣都該講清楚，不過他了解，民進黨賴清德為了爭取更多選票，所以將這些議題模糊化。



陳南天向中評社說，賴清德為選票，在選舉期間這樣講模糊是可以，但希望賴清德選上執政後，要還原大家真相，他並不期待賴清德選舉時一定要講出“台獨”，但也要將台灣人的期望說出來。