TVBS民調：侯康配31%，升5個百分點

民進黨2024候選人賴清德與副手蕭美琴。（中評社 資料照） 中評社台北11月27日電／2024大選中國國民黨“侯康配”、民進黨“賴蕭配”、台灣民眾黨“柯盈配”，藍綠白三組人馬底定。《TVBS》民意調查中心27日公布登記參選後2024大選支持度，賴蕭配以34%支持度維持領先；侯康配31%，一口氣上升5個百分點；柯盈配23%，降6個百分點。



藍白合23日破局，中國國民黨侯友宜與台灣民眾黨柯文哲24日各自找搭檔登記參選。上述TVBS民調調查時間為：11月24日至11月26日18：30至22：00；11月25日至11月26日13：30至17：00，成功訪問有效樣本1，744位（市話869、手機875），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.3個百分點以內。



民調顯示，賴蕭配支持度為34%，與10月24日未宣布副手時的調查結果相同，維持領先；侯康配支持度為31%，較10月24日增加5個百分點，由第三升為第二，與賴蕭配僅差距3個百分點；而柯盈配則為23%，較上次調查下滑6個百分點，顯示藍白合破局，可能對柯文哲支持度產生影響。另外，有12%未決定支持對象。



在投票意願方面，有86%民眾表示會去投票（一定會63%，可能會23%），不一定5%，不會去投票為9%，民眾投票意願較10月調查80%表示會去投票上升。若以2020年大選的民調結果與實際投票率推估，明年“總統”選舉投票率預估為77%，高於2020年大選實際投票率（75%），民眾投票意願提高可能與近日藍白合話題不斷有關，是否維持尚待觀察。

