向財團靠攏？柯：沒拿過吳欣盈和郭台銘的錢

民眾黨主席、2024候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月27日電（記者 鄭羿菲）2024大選三足鼎立，台灣民眾黨主席柯文哲搭檔吳欣盈參選，後續組織動員、競選經費成為難題。台灣民眾黨主席、2024候選人柯文哲27日表示，他同意大選不能小看陸戰的力量，只是現代社會用遊覽車載2萬人來，對選票到底幫忙多大？一場都得1500萬元（新台幣）以上，但民眾有很關心嗎？有時候就叫壯膽。



被指為向財團靠攏，柯文哲說，民眾黨沒有拿過吳欣盈（新光金控創辦人吳東進長女）的錢，除了黨規定的職務捐，目前為止也沒拿過鴻海創辦人郭台銘的錢，但大家都不相信。最近他要開始舉辦一些募款專案，選舉還是要小額募款。



柯文哲27日中午接受媒體人尹乃菁廣播節目專訪。



柯文哲表示，他同意打“總統”大選不能小看陸戰力量。但他在想，用遊覽車載2萬多人來造勢，對選票到底幫忙多大？一場都要1500萬元起跳。現在柯文哲的廟口開講，找個700人來約花50萬，透過網路播出去，這也是方法，且廟口開講直播都好幾萬人在收看，絕對比現場找2萬人來造勢好。新聞沒有出去、民眾也不關心，遊覽車載來沒什麼用，有時候就叫壯膽。



柯文哲強調，他對傳統造勢很懷疑，現代社會那幾萬人造勢，2020年韓國瑜每一場造勢活動也都10多萬人，可是就是同樣那些人啊！也許台灣應該想辦法，不要再用那種選戰。



至於前“立委”郭正亮認為，柯文哲挑戰現在才開始，“總不能一直用網路選舉”。柯文哲笑說，每個政黨都有優缺點，傳統陸戰太耗錢，這不是民眾黨的強項，優點要盡量發揮，缺點要縮到最小。凡事要努力，對他來說選舉或執政都一樣，是改變文化的社會運動，都已經走到這個地步，就是義務反顧拚一次，趁機扭轉台灣政治文化。