民調升　侯：與趙少康完成鄉親政黨輪替心願

國民黨候選人侯友宜出席2023台灣經濟發展論壇並接受媒體聯訪。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北11月27日電（記者 楊騰凱）台媒《TVBS》今日下午公布最新民調，中國國民黨侯友宜與趙少康31%，僅微幅落後民進黨賴清德與蕭美琴的34%，並大幅領先台灣民眾黨柯文哲與吳欣盈的23%。侯友宜民調上升，被解讀為深藍歸隊。對此，侯友宜下午受訪表示，各地鄉親最希望我與趙少康完成政黨輪替，他們的心願我與趙一定為大家完成。



台媒《TVBS》今日下午公布2024最新民調，民進黨“賴蕭配”34%，國民黨“侯康配”31%，民眾黨“柯盈配”23%。



侯友宜今日下午出席“2023台灣經濟發展論壇-與國家未來領導人對談”，並接受媒體聯訪。



侯友宜最新民調領先柯文哲已經超過8%，現在是不是意味戰略奏效，深藍歸隊？



侯友宜表示，這段時間我到各地方去，我看到我們的鄉親給我們滿滿的支持，他們最大的心願，就是我與趙少康可以政黨輪替，贏回台灣保護台灣再出發，這是他們的心願，我們兩個一定會為大家完成，完成我們所有鄉親的希望。



大陸國台辦批賴蕭配就是獨獨配騙選票，賴清德還讚說蕭美琴是台灣戰貓，說台灣絕對不能再走回依賴中國的老路，會不會覺得綠營選舉老招又來了？



侯友宜表示，賴清德又說戰，會讓台灣人民擔心，會不會又帶來戰爭的風險，賴清德自己也說他是“台獨”的務實工作者，所以要問蕭美琴，你是不是呢？因為我到現在為止我都沒看到民進黨的兩岸政策，看起來只會說“啊，要來喝一個珍珠奶茶、蝦仁飯、芒果冰”，其他什麼都沒有，那你如何保護台灣？



侯友宜接下來策略是不是要批賴、邊緣柯，同時怎麼樣與趙少康分工？



侯友宜指出，民進黨弊案連連，人民一直在反映這個聲音，民進黨裝聾作啞，就像房間裡面的大象你都看不到，你根本就沒有要處理。我侯友宜與趙少康當選一定成立新的特偵組，一件一件查清楚，還給人民一個清廉乾淨的政府，該抓該辦的，我絕對不會手軟，也不是衹有民進黨，任何黨派任何人我都一樣，好好的辦、好好的查，喚回公平正義的台灣。