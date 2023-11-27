侯友宜：三個候選人衹有我大聲反“台獨”

國民黨2024候選人侯友宜與九大工商團體座談。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月27日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜今日與九大工商團體座談，侯友宜強調，我反對“台獨”，支持“台獨”是引戰的導火線，台灣2024三位候選人裡面衹有我喊不支持“台獨”喊得最大聲，現在中美並沒解決兩岸問題，我們還是要很非常小心，我會扮演風險的降低者。



包括工業總會、商業總會、工商協進會、台灣區電機電子工業同業公會、中小企業總會、工業協進會、三三企業交流會、工業區廠商聯合總會、工商企業聯合會等九大台灣工商團體今日舉行“2023台灣經濟發展論壇-與國家未來領導人對談”活動，邀請國民黨、民進黨、台灣民眾黨三黨“總統”候選人與企業界對談，27日邀請侯友宜、29日邀請台灣民眾黨柯文哲、30日邀請民進黨賴清德。



出席的工商大老包括三三企業交流會理事長林伯豐、工業總會理事長苗豐強、商業總會理事長許舒博、工商協進會理事長吳東亮等。其中吳東亮為民眾黨“副總統”候選人吳欣盈的叔叔。



現場企業界代表共約350人出席。



侯友宜競選辦公室副執行長謝政達、侯友宜“國政”顧問團召集人杜紫軍陪同侯友宜到場。



侯友宜表示，台灣面臨地緣政治的挑戰，壓力不是衹有區域經濟貿易，最重要是台海能否安定，台灣能否安全，台灣未來領導人如何扮演穩定區域安全的關鍵角色，兩岸怎麼穩定，又能和美國當堅強的盟友，這點最重要。就像台積電創辦人張忠謀說的，沒有“國家安全”我們將失去一切，我一輩子守護台灣安全，我會把台灣安全顧好，這是我從政以來最重要的信念，我會用這樣的態度來面對台灣的安全。



侯友宜指出，我到美國、日本、新加坡，他們政界都關心我們怎麼處理台海問題，甚至會不會把他們給捲入？我告訴他們請放心，我提出了3D策略，包括嚇阻（Deterrence）、對話(Dialogue)、降低風險(De-escalation)。我常常說我是刑警，我常常辦綁架、逮補重大嫌犯，我每天都面臨這些狀況，談判不能沒有實力，所以一定要讓大陸不能輕易發動戰爭，所以嚇阻是我最優先的。



侯友宜表示，有對話交流後就可以增進理解，接著可以降低風險，這就是我的3D策略，不能和民進黨一樣都不往來，而且我是反對“台獨”的，能夠讓對方信任。



侯友宜指出，美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格表達美國不支持“台獨”，現在三個“總統”候選人衹有我喊最大聲不支持“台獨”，支持“台獨”是引戰的導火線。美中先前舉辦習拜會，雙方關係好像和緩，但是美中貿易沒有解決，也沒有解決兩岸問題，兩岸問題美中各自有立場，所以我們還是要非常小心，大陸戰機來的次數並沒有減少，我要扮演風險降低者。



侯友宜表示，台灣一定要簽多邊貿易協定或單邊貿易協定，不能只依賴大陸，還要走向全球，所以我推CPTPP、RCEP，我們一定要拚，不能不拚。