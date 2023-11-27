柯爆料有選舉騙子　開價上億美元要我任副手

民眾黨主席、2024候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月27日電（記者 鄭羿菲）2024大選三足鼎立，台灣民眾黨主席、2024候選人柯文哲搭檔副手吳欣盈“柯盈配”參選。柯文哲27日爆料，有人幾個月前就到民眾黨打好關係，登記參選前宣稱美國希望藍白合，還有人跟他講，只要願意當副手，開價1億美元，到最後甚至變2億美元，並稱美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）要與他通話。這種所謂的熱心人士國際騙子一大堆，後來證實就是一個局。



柯文哲說，民眾黨秘書長周台竹打電話給AIT確認，證實是騙子，因此後來民眾黨就與AIT建立聯絡熱線。



柯文哲27日中午接受媒體人尹乃菁廣播節目專訪。



柯文哲爆料有人假冒美國參議員助理行騙的內幕，他表示早在好幾個月前，有人自稱是美國阿拉斯加州參議員的助理，到民眾黨中央黨部打好關係。之後在登記前2天講，美國希望藍白合，放假消息說羅森伯格會打電話來。他一聽就覺得很奇怪，後來民眾黨去跟AIT確認證實這是假消息，這就是花了好幾個月在佈局。



柯文哲說，藍白談判整合期間，什麼國際騙子都會有。還有人跟他講，只要願意當副手，開價1億美元，到最後甚至變2億美元。這種熱心人士、國際騙子一大堆，以後還是“直其道而行”，做什麼事情正常就好。



柯文哲強調，這種當然不是中國國民黨發動的，只是有各式各樣的掮客，聽聽就好，要能分辨假消息。