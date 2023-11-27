柯文哲再批侯友宜唸簡訊　護黃珊珊非主戰派

台灣民眾黨柯文哲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月27日電（記者 鄭羿菲）針對藍白整合破局，誰該負最大責任？台灣民眾黨主席、2024候選人柯文哲27日表示，一個巴掌拍不響，雙方應該都有責任，而破局的最大原因是雙方認知不同，中國國民黨想用“喬”的，民眾黨則是按照規則。柯文哲也批評國民黨2024候選人侯友宜，政治有政治道德，怎麼會把私人簡訊拿出來唸？這等於是暗算別人！



至於侯友宜在登記前曾致電柯文哲未接通，柯文哲反問，誰敢接侯的電話？第一次接侯的電話，下午就跑出來開記者會，後來又唸私人簡訊，你都沒信用了，誰還敢接侯的電話？國民黨中常會都已經通過副手人選了，大來就是留相罵本用的，這就是個性不同，我們不會很做作。



至於藍白整合破局，外界猛批“主戰派”的柯文哲競選總幹事黃珊珊，柯文哲也替黃喊冤說，社會上有太多誤解，民眾黨習慣開晨會集體決策，只是剛好黃珊珊掛了總幹事的職稱，但其實很多事都是很多人開會決定的，不要再講什麼主戰派、主和派，這就是大家開會的結論，否則這樣對黃珊珊也不公平。



柯文哲27日中午接受媒體人尹乃菁廣播節目專訪。



柯文哲表示，現階段希望政黨輪替的民眾期盼還是很高，國民黨的策略是把破局責任推給柯文哲，強調國民黨一再退讓，但民主式初選、日本模式、比政黨實力，這些國民黨主席朱立倫提出的很多方案，無論哪個方案都是國民黨穩贏才提出來。對他來說，他們不要辯論、不要比民調、也不要讓3%，才會有後來“柯侯”、“侯柯”綁在一起比民調，然後又要讓。事實上，民調做出來，除了一個和局外，其他5個都是他贏，更好笑國民黨做的內參民調，也是他贏。



柯文哲說，後來又出現統計誤差範圍，國民黨說是讓6%，這種消息傳出去，大選你也不會贏啊！馬後砲來講，國民黨的策略就是，若真的要合作，根本什麼都不用比，你就是當副的，這是國民黨的文化“喬”，而民眾黨支持群眾是年輕群眾、高知識份子，我們要的是比賽規則講清楚就照著做，所以雙方認知不同。

