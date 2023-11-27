柯爆料有人開價當副手給2億美元　侯：不知

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月27日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨2024候選人柯文哲今日透露，有人自稱美國參議員助理，如果柯擔任副手，對方就給2億美元。柯文哲嘆，什麼國際騙子都有，但不一定是國民黨發動。對此，中國國民黨2024候選人侯友宜表示，這個事情他不知道，不過暗示性的語言不太妥當。



柯文哲今天接受廣播專訪時表示，好幾個月前有人自稱是美國阿拉斯加州參議員的助理，後來到民眾黨中央黨部談論過，聲稱美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger）要打電話給柯，當中還有開價，包括柯當“副總統”參選人，就給1億美元，後來甚至還加碼到2億美元。民眾黨後來打電話到美國在台協會台北辦事處去確認，當然不一定是國民黨發動，什麼國際騙子都有。



侯友宜今日下午出席“2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談”，並接受媒體聯訪。



出席的工商大老包括三三企業交流會理事長、台玻集團董事長林伯豐；工業總會理事長、聯華神通集團董事長苗豐強；商業總會理事長許舒博；工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮等。其中吳東亮為民眾黨副手候選人吳欣盈的叔叔。



柯文哲自己在廣播節目爆料，有人自稱美國參議員的助理表達，如果柯願意當副手給他2億美元，侯友宜有聽過這件事嗎？會不會覺得是美國在介入選舉？



侯友宜表示，“這個事情我不知道”，不過暗示性的語言不太妥當。



柯文哲說侯友宜在11月24日國民黨中常會前，打電話給他沒有接，是因為侯沒有信用，但到底是誰沒有信用？



侯友宜表示，政治人物的言行舉止，相信所有的選民都可以檢視的。