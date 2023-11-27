“新光公主”吳欣盈身價有多高？財產申報曝光

今年5月公布的第219期廉政專刊顯示，吳欣盈擁有633萬4680元存款，名下股票一共11筆，總價值高達4000多萬元。（圖:截自廉政專刊第219期） 中評社台北11月27日電／2024大選，台灣民眾黨“總統”候選人柯文哲找“新光公主”吳欣盈搭檔參選，其背景也被放大檢視。據今年5月公布的第219期廉政專刊顯示，吳欣盈擁有新台幣633萬4680元存款，名下股票一共11筆，總價值高達4000多萬元。



根據《中時新聞網》報導，吳欣盈成為柯文哲副手後話題不斷，其中最令外界好奇的是其身價。根據今年5月公布的第219期廉政專刊顯示，吳欣盈擁有633萬4680元存款，並於2002年透過贈與取得新北市貢寮區一筆1萬4854平方公尺土地、2013年購入一筆英國房產，面積為1060平方公尺，名下有一台Mini Cooper Coupe、一套價值800萬的藍寶石珠寶。



此外，吳欣盈名下股票一共11筆，總價值達4000多萬元；投資事業包括新光金融42萬股左右、台灣新光實業大約8千股，持股最多的則是盈盈投資，申報307萬股。



吳欣盈24日曾表示，希望未來用個人的國際觀、金融經驗，提供給民眾黨同仁與黨部。吳欣盈提到，2024大選倒數階段，將1天當5天用，希望幫民眾黨茁壯，希望民眾黨能支持柯文哲拚選戰。