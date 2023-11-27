國台辦：決不為“台獨”分裂留任何餘地

中評社北京11月27日電／國台辦發言人陳斌華27日答記者問表示，我們珍視也一直致力於維護台海和平穩定，願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為各種形式的“台獨”分裂活動留下任何餘地。



有記者問：賴清德、蕭美琴近期大肆炒作所謂大陸未來數年“沒有攻台計劃”，聲稱希望維持台海和平現狀。對此有何評論？陳斌華答問時作上述表示。



陳斌華說，《反分裂國家法》第八條明文規定，“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衞國家主權和領土完整。“台獨”勢力膽敢鋌而走險，製造“台獨”事變，我們決不姑息、決不手軟，將採取斷然措施，予以堅決粉碎。



“我要強調的是，‘台獨’意味著戰爭。”陳斌華說，賴清德、蕭美琴拼湊成的“獨獨配”，為了騙取選票，對中美元首會晤有關涉台表態斷章取義、歪曲事實，對美方明確不支持“台獨”的表態只字不提，極力淡化“台獨”分裂活動的危害性、危險性。希望廣大台灣同胞認清“台獨工作者”就是“麻煩製造者”“戰爭製造者”，堅決反對“台獨”，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。

