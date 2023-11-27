前十個月中國規上工業企業利潤同比降7.8%

中評社北京11月27日電／國家統計局27日發佈的數據顯示，前10個月，全國規模以上工業企業利潤同比下降7.8%，降幅較1至9月份收窄1.2個百分點，今年3月份以來利潤降幅逐月收窄。其中，10月份規上工業企業利潤同比增長2.7%，連續3個月實現正增長，工業企業效益持續改善。



工業企業累計營收轉為增長。1至10月份，規上工業企業營業收入同比增長0.3%，由1至9月份同比持平轉為增長。其中，10月份規上工業企業營業收入同比增長2.5%，增速較9月份加快1.3個百分點，連續4個月回升。



三大門類利潤均有回升，超七成行業利潤改善。1至10月份，採礦業、製造業利潤同比降幅較1至9月份分別收窄0.2、1.6個百分點，電力熱力燃氣及水生產和供應業利潤同比增長40%，增速加快1.3個百分點。1至10月份，在41個工業大類行業中，有30個行業利潤增速較1至9月份加快或降幅收窄、由降轉增，利潤回升面達73.2%。



原材料、消費品行業利潤持續改善。前10個月，原材料製造業利潤同比降幅較1至9月份收窄4.8個百分點。消費品製造業利潤降幅較1至9月份收窄0.8個百分點，其中，10月份消費品製造業利潤增長2.2%，連續3個月增長。



裝備製造業利潤持續增長。1至10月份，裝備製造業利潤同比增長1.1%，繼續保持增勢。裝備製造業利潤佔規上工業的比重為35.1%，同比提高3.1個百分點。



國家統計局工業司統計師于衞寧表示，總體看，1至10月份工業企業利潤持續恢復向好。下階段，要繼續深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，有效發揮金融資源促進科技創新、先進製造、綠色發展和中小微企業作用，著力擴大國內需求，激發經營主體活力，推進傳統產業改造升級，培育壯大新興產業，塑造工業經濟發展新優勢，推動工業經濟高質量發展。

