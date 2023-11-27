對話工商界　侯友宜：上任立即重啟兩岸對話

國民黨2024候選人侯友宜接受工商代表提問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月27日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜今日應邀與九大工商團體對話，他表示，我一上任一定立即重啟兩岸對話交流，大幅開放陸客觀光，同時歡迎陸生來台灣就讀，也讓他們有機會來就業，彼此互相認識。侯友宜強調，美國希望我們降低對大陸的依存度，但我們不能放棄大陸市場，ECFA對我們太重要，美國應該可以體諒。



侯友宜應九大工商團體之邀，今日下午出席“2023台灣經濟發展論壇－與‘國家’未來領導人對談”活動，出席的工商大老包括三三企業交流會理事長、台玻集團董事長林伯豐；工業總會理事長、聯華神通集團董事長苗豐強；商業總會理事長許舒博；工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮等。其中吳東亮為民眾黨“副總統”候選人吳欣盈的叔叔。



侯友宜在會上接受工商代表提問。



林伯豐詢問，台灣要拓展國際市場，兩岸關係是重中之重，務實請教如何降低戰爭風險，確保和平？



侯友宜指出，兩岸是重中之重，我只要一上任，迫在眉睫的一定要先解決，我會給兩岸一個清楚訊息，在兩岸對等、尊嚴、友善底下，重啟所有的對話交流，包括事務性交流，我都願意馬上立即實施，絕不再等。



侯友宜指出，尤其我對大家最關心的觀光政策，我希望來的是客機，來的是商機，不是戰機，兩岸可以快速反應的是遊客大幅開放，我也歡迎陸生來台灣就讀，也讓他們有機會來就業，彼此互相認識了解，我採取開放態度，立即對話交流。

