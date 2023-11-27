賴辦反駁被迫動員說　花蓮不能有第二種聲音

賴蕭配昨天在花蓮造勢，國民黨指濃漁會被迫動員。（照片：賴清德競選總部提供） 中評社台北11月27日電（記者 黃筱筠）2024大選確定三足鼎立的局面，也進入選戰短兵相接階段。針對26日花蓮多名農漁會代表出席賴清德、蕭美琴花蓮競總成立大會、力挺“賴蕭配”，國民黨花蓮黨部卻稱是“被迫動員”。賴清德競總發言人陳世凱今日表示，台灣是“民主的國家”，國民黨卻不允許花蓮有第二種聲音，民眾自主力挺心目中理想的候選人，國民黨卻抹黑是被迫動員，根本就是威權心態作祟。



陳世凱表示，反觀國民黨的“立委”傅崐萁，不僅擔任縣長時因炒股案被判刑定讞遭到解職；擔任“立委”期間，更經“最高法院”駁回上訴，鋃鐺入獄兩年。國民黨提了一個炒股王，卻不允許選民選擇一個更好的人選，甚至抹黑選民的自主行為是被迫動員，難道真的是把自己當作花蓮王，不允許第二種聲音出現嗎？



陳世凱指出，蕭美琴深耕花蓮10年的時間，為花蓮鄉親爭取許多重大的建設，包含提升火車運載量，讓花蓮人更容易回家；改善通訊功能，讓火車經過隧道也能正常收訊；就連亞洲首座“有機農業研究中心”也是蕭美琴當年爭取的建設之一。



陳世凱進一步指出，民進黨所提名的花蓮“立委”參選人張美慧，已經針對花蓮未來的發展提出六大方向，從交通觀光、教育文化、社福醫療、農業產銷等，就是要全面帶動花蓮整體發展進步。

