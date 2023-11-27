MH370乘客家屬索賠案今天開庭審理

中評社北京11月27日電／馬航MH370航班是原馬來西亞航空公司的一架波音777飛機，2014年3月8日由馬來西亞吉隆坡飛往北京的途中失聯，航班上共有239名乘客和機組人員，其中中國乘客154名。2015年1月29日，馬來西亞民航局宣布MH370已失事，並推定機上239人已遇難。今天（11月27日），這起航空運輸損害責任糾紛案在北京市朝陽區人民法院開庭審理。



央視新聞報導，共有40多名乘客的家屬提起了訴訟，案件將於11月27日至12月6日期間在北京朝陽法院分別開庭審理。



乘客家屬的代理律師介紹，這起案件的被告共有五個，分別是馬來西亞航空公司，又稱老馬航，馬來西亞國際航空有限公司又稱新馬航，美國波音公司，飛機發動機製造商英國羅羅公司和德國安聯保險集團。在訴訟請求上，40多名乘客的家屬不盡相同，但主要集中在兩點，一是要求通過案件審理查明MH370航班失聯事件的真相，二是賠償問題。據瞭解，這次案件庭審最大的難點還是在於事件真相的查明。



MH370航班乘客家屬代理律師張起淮表示，這次開庭我們提出被告是責任方，被告是責任方那麼他就有義務去舉證，去舉證自己沒有責任。現在舉證不能或者舉證不夠、舉證不全是這個案子審理過程中留下的巨大空洞。



據瞭解，乘客家屬提起的民事賠償金額在1000萬至8000萬元人民幣之間，因為各家的情況不同所以數額也不同，賠償費用中很大一部分是精神損害撫慰金，高的有三四千萬元。



另據瞭解，除了此次在北京朝陽法院提起訴訟的40多名乘客的家屬外，其他110餘名乘客的家屬均已和5名被告達成和解，簽署了和解協議，領取的款項在250萬到300萬元人民幣之間。