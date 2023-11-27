林國春自費鑑定桃色片真偽　鄭文燦怒了要告

藍委王鴻薇與國民黨新北板西區“立委”候選人林國春27日召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月27日電／網路先前流出疑似“行政院副院長”鄭文燦開房間影片，中國國民黨新北“立委”候選人林國春宣布將“自費”送交鑑定真偽，更批評鄭文燦完全就是心虛，不然律師、證物都準備好了，歡迎提告。對此，鄭文燦辦公室火速發布三點聲明，痛批林國春為選舉任意抹黑栽贓卻未提出證據，現已委請律師提告，遏止造謠。



國民黨“立委”王鴻薇及新北市“立委”選將林國春上午召開記者會，王指出，這些影片10月26日就已經親自遞交相關證據，要求“法務部”調查，一周內提出報告，但是至今近一個月時間，仍未提供給委員會任何訊息有無偽造，但此事非同小可，難道是結果不能公開？



林國春宣布，自己會把鄭文燦4部影片、3張照片，送交給民間鑑定公司進行真偽鑑定，透過鑑定維護政府聲譽是最好的辦法，如果“法務部”拖著不做，“那我自己來做！”到時候也會提供給鄭文燦與相關單位資料，讓案件盡早破案。



對此，鄭文燦辦公室也發布三點聲明，首先，關於網路流傳的影像，鄭文燦已多次公開聲明影中人不是他本人，並委請律師提告，由司法機關查明影片來源、還原真相。



鄭文燦辦公室指出，第二、2011年鄭副院長與太太到澳門旅遊，兩人全程同行，沒有到不當場所，也沒有林國春任意指控的情節；第三，林國春為了選舉，任意抹黑栽贓，卻從未提出有效證據，鄭文燦已請律師提出告訴，遏止造謠。