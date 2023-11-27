賴清德再拋利多　5年編480億元助弱勢團體

賴清德今天以公務行程為主，會見弱勢團體拋利多政策。（照片：“總統府”提供） 中評社台北11月27日電（記者 黃筱筠）相較於中國國民黨2024候選人侯友宜、台灣民眾黨候選人柯文哲今天都有行程，民進黨候選人賴清德今天則以公務行程為主，並未有公開選舉活動。他今天會見社團法人中華慈光愛心會第26屆大愛獎得獎人及其身心障礙子弟時，強調未來會建置更完善的社會制度，減輕身心障礙者家庭的負擔。



他並且拋出利多，“行政院”已通過“身心障礙照顧服務布建計劃”，預計於2024年至2028年間，在5年內投入新台幣480億餘元預算，增加1355名社工，增設身心障礙家庭照顧服務據點至200處、社區居住及日間照顧據點至1812處，可增加服務1萬4572人。



訪賓一行由社團法人中華慈光愛心會理事長吳建勳率領，“衛生福利部次長”李麗芬陪同前來“總統府”。



賴清德今天在“總統府”會見社團法人中華慈光愛心會第26屆大愛獎得獎人及其身心障礙子弟時表示，政府致力建置更完善的社會制度來減輕身心障礙者家庭的負擔，包括增加社工、增設家照服務據點、社區居住及日間照顧據點，並將社區式服務據點納入社會住宅，也提高教保員薪資等，期盼在照顧身心障礙者方面做得更好、更周延。



賴清德認為，社會上有許多身心障礙者，但有“愛”，就能讓障礙者無“礙”，這是大家共同努力的成果。他感謝中華慈光愛心會創建以來，秉持尊重生命、關懷社會的精神，致力於建構友善、無障礙的生活環境。



他談及蔡政府為身心障礙者所做的努力指出，為照顧身心障礙者，政府致力建置更完善的社會制度來減輕身心障礙者家庭的負擔。“行政院”已通過“身心障礙照顧服務布建計劃”，預計於2024年至2028年間，在5年內投入新台幣480億餘元預算，增加1355名社工，增設身心障礙家庭照顧服務據點至200處、社區居住及日間照顧據點至1812處，可增加服務1萬4572人。



賴清德進一步指出，未來會將社區式服務據點納入社會住宅，布建19縣市57處據點，規劃多元化、非封閉式機構，增加1222床，另外也提高身心障礙照顧服務之教保員薪資樓地板至3萬7700元，這些都是政府所做的努力。



他表示，政府會跟大家共同合作，也期盼中華慈光愛心會持續給予建議，讓政府在照顧身心障礙者方面做得更好、更周延。