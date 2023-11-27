朝鮮著手修復前線哨所 韓軍擬做應對準備

中評社香港11月27日電／朝鮮近日著手修復前線被拆哨所（GP），韓國軍方27日就此表示將做好立即履行應對措施的萬全準備。



韓聯社報導，軍方公開24日通過監控設備拍攝的照片，稱朝軍在韓朝邊界的非軍事區部署兵力和設備，並設置監視所。監控畫面顯示，此次運入的裝備上寫有“無後坐力炮”字樣，而原先的哨所內備有無後坐力炮、高射機槍等重武器。熱成像儀則捕捉到了朝軍進行警戒執勤的畫面。



據分析，捕捉到朝軍動向的地點是依據韓朝《九一九軍事協議》拆除的東部戰線某哨所。軍方人士表示，依據該協議拆除並撤兵的11個哨所都發現了類似情況。



根據《九一九軍事協議》，韓朝各自在非軍事區拆除10個警備哨所，僅各自保留1個。因此，朝方在非軍事區內的哨所從160多個減少到150多個，韓方從60多個減少到50多個。由於朝鮮21日發射軍事偵察衛星，韓方次日宣佈中止協議部分條款效力，朝方則宣佈完全撕毀協議。



國防部發佈的資料顯示，朝鮮從24日開始恢復（根據韓朝軍事協議）暫停的部分軍事措施，在拆除並撤兵的11個哨所投入人手建造臨時哨所，並運入重武器，還增加了西海海岸炮炮口的數量。軍方對此表示，將立即做好履行應對措施的萬全準備。軍方正密切關注朝鮮的挑釁動向，並基於升級的韓美聯合防衛態勢，即刻、強有力、徹底地予以反制。