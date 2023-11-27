藍白破局急跳船？彰化議員陳重嘉退出民眾黨

彰化縣議員陳重嘉（左一）。（中評社 資料照） 中評社彰化11月27日電（記者 方敬為）台灣民眾黨彰化縣議員陳重嘉向縣議會提出退黨公文，時間點就在“藍白合”正式破局隔天11月24日，引發地方政壇揣測，陳重嘉對此不願對外回應。此舉也讓民眾黨彰化縣議會黨團面臨人數不足，恐怕解散的窘境。



陳重嘉是前藍委夫婦陳朝容與游月霞的兒子，父母都藍營出身，陳重嘉的屬性也偏藍，2009年初展身手參選議員，就夾帶著父母服務多年的政治勢力高票當選，已連任四屆縣議員，過去都以無黨籍當選，2022才加入民眾黨，如今在藍白合破局隔天發出退黨公文，是否與藍營操作有關，引起政壇揣測。陳重嘉對此面對媒體詢問，不願多作回應。



民眾黨今年10月才在彰化縣議會成立黨團，當時黨主席柯文哲還親臨見證黨團成立大會，27日卻傳出擔任黨團副總召集人的縣議員陳重嘉已向縣議會提出退黨公文，將衝擊黨團運作。



彰化縣議會2022改選，以民眾黨參選的張雪如、陳重嘉選上2席縣議員後，無黨籍彰化縣議員陳銌銌後續加入民眾黨，席次由2席增加為3席，達到成立黨團門檻，今年10月26日舉辦黨團成立大會，當時柯文哲出席說，彰化是六都以外最大縣，人口超過一百萬，這也代表民眾黨能夠真正跨出台北市，服務更多的鄉親朋友。如今民眾黨團在彰化才1個月就面臨解散。



民眾黨彰化縣黨部主委張雪如對此透過媒體群組統一回應表示，尊重陳重嘉的決定，正在持續溝通中，她並主動提到，藍白合的過程中支持者對我們的主體性有質疑，會不會帶風向、貼標籤，說民眾黨不想合，造成內部混亂，或許國民黨操作成功，但我們很快會重整腳步。”言下之意藍白合破局後，國民黨已出手排擠。



