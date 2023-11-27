侯友宜：願當台商後盾　速與大陸談服貿貨貿

侯友宜與工業總會理事長、聯華神通集團董事長苗豐強(右)。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月27日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜今日應邀出席與九大工商團體對話，他表示，金門與大陸通氣通電是好事，只要大家共榮共好，很多事情都能解決。侯友宜也提到，如果台商有困難，政府要支持並和大陸好好溝通，我絕對當台商的後盾，台灣對ECFA、服貿、貨貿都要快速展開和大陸溝通，確保台商的權益，不能再等。



侯友宜今日下午出席“2023台灣經濟發展論壇－與‘國家’未來領導人對談”活動，出席的工商大老包括三三企業交流會理事長、台玻集團董事長林伯豐；工業總會理事長、聯華神通集團董事長苗豐強；商業總會理事長許舒博；工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮等。其中吳東亮為民眾黨“副總統”候選人吳欣盈的叔叔。



侯友宜在會上接受工商代表提問。



企業界詢問，你曾說台商在兩岸單打獨鬥，是否願意讓政府成為台商的後盾？



侯友宜表示，兩岸平等尊嚴友善非常重要，政府理當做台商的後盾，台商有困難，政府要支持和大陸好好溝通。



侯友宜指出，就像ECFA對台灣非常重要，大陸讓了利，那這個部分到底要不要回到WTO機制去處理？台灣要有自己的想法和做法，否則台商權益受到傷害就無法生存，所以台灣對ECFA、服貿、貨貿這一塊，都要快速展開和大陸溝通，確保台商的權益，這不能不去商量的，不能再等。



侯友宜表示，面對大陸我也會站在台商的立場，爭取台商的權益，既然講好就要照著走，但我們自己也要做好，像是一些農產品的檢疫，我們應該自己做好，不要被人家嫌，但是ECFA這塊，我們講好的東西就應該是講好了。



侯友宜指出，我歡迎更多陸客來，也歡迎更多陸生來，我的態度非常清楚，保障人家就讀，保障人家旅遊安全，我也絕對當台商強硬的後盾。



侯友宜也提到，金門與大陸通氣通電是好事，只要大家共榮共好，很多事情都能解決。



工業總會、商業總會、工商協進會、台灣區電機電子工業同業公會、中小企業總會、工業協進會、三三企業交流會、工業區廠商聯合總會、工商企業聯合會等九大台灣工商團體舉行“2023台灣經濟發展論壇－與‘國家’未來領導人對談”活動，邀請國民黨、民進黨、台灣民眾黨三黨“總統”候選人與企業界對談，27日邀請侯友宜、29日柯文哲、30日賴清德。