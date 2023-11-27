賴清德老家不拆　藍議員：民間違建應比照

賴清德在萬里老家被爆出違建爭議。（照片:新北市政府提供） 中評社台北11月27日電／民進黨2024大選候選人賴清德萬里老家違建至今還沒有相關拆除動作，中國國民黨新北市議員、“立委”參選人林國春今天表示，近期接到許多民眾陳情“賴清德都不用拆，為何我們要拆”，要求明年1月13日前，比照賴清德模式，扣除施工中違建，其他相關既存違建都比照賴清德緩拆。國民黨籍副議長、主席陳鴻源裁定，依照相關規定辦理。



綜合台媒報導，新北市議會今審議2024年總預算，國民黨市議員林國春提出臨時動議，認為“副總統”賴清德萬里老家的既存違章未拆，在明年1月13日大選前，扣除施工中違建，一般民眾的既存違章工務局也不要再發公文，應比照賴緩拆。主席陳鴻源裁示，市府一切依規定辦理。



林國春表示，最近不少民意代表接到陳情，不滿賴清德的違建不拆，為何要拆我們的違章？他建議明年1月13日大選前，一般民眾的既存違章工務局不要再發公文拆遷了。



林國春說，新北目前有18萬件違章，新建違章一定要拆，但其他既存違章就先不要發公文，市府應標準一致，否則根本是維護大官，欺負小老百姓，不知如何面對選民？畢竟民眾質疑“賴清德的萬里老家大違建不拆除，為何要拆我們的小違章？”



民進黨市議員林秉宥說，沒遇到這樣的陳情，市府秉公處理，要工務局不要受選舉影響，依法辦法。



工務局表示，新北市目前規範是2009年6月25日前的違建拍照列管，之後違建採列案依序排拆。