第十屆兩岸文化發展論壇在福州舉行

與會專家學者合影 中評社香港11月27日電/11月25日，由中華全國台灣同胞聯誼會擔任指導單位，由福建師範大學和中國藝術研究院、福建社會科學院、台灣世新大學、福建省兩岸融合發展研究院等單位聯合主辦，由全國台聯海峽兩岸文化研習交流基地、台灣萬卷樓圖書公司等協辦的“第十屆兩岸文化發展論壇”在福建師範大學舉行，來自兩岸科研機構、高等院校的170余名專家學者參加了本次論壇。



開幕式由福建師範大學社會科學處處長張梅主持，海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫、中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周、中國藝術研究院院長周慶富、台灣世新大學校長陳清河、福建社會科學院副院長劉小新、台灣萬卷樓圖書公司總經理梁錦興、福建師範大學副校長鄭家建分別致辭。他們的發言指出，中華文化是兩岸同胞無法割裂的精神紐帶，璀璨精深、源遠流長，傳承和弘揚好中華文化是中華兒女的共同使命。兩岸文化發展論壇的召開，有利於繼續推動凝聚兩岸文化共識，加速中華文化復興的對話與交流。思想的深入碰撞必將“以通促融、以惠促融、以情促融”，積極推動“探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區”美好願景的早日實現。



主旨發言環節由福建師範大學海峽兩岸文化發展協同創新中心主任王州教授主持，福建師範大學文學院教授郭丹、（台灣）統一聯盟黨主席戚嘉林、中國社會科學院台灣史研究中心秘書長李細珠、台灣中興大學歷史系主任孫若怡、中華兩岸和平發展聯合會主席藍博洲、廈門大學台灣研究院教授朱雙一、台灣藝術大學教授王慶台、福建省文聯研究員林蔚文、台灣佛光大學教授謝大寧、南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢等分別發表了精彩的學術報告。



本次論壇以“兩岸文化合聚助力中國式現代化”為主題，設立兩岸歷史與文化、兩岸教育融合發展、兩岸文學新視界、兩岸文化藝術交融、兩岸青年學者論壇等5個分論壇。與會代表就“兩岸文化教育交流與合作”“兩岸文學與中華文化傳承創新”“兩岸史學與中華民族思想探源”“兩岸藝術的當代轉化與融合發展”“兩岸文化遺產的保護傳承與活化利用”“中國式現代化轉型中的兩岸融合發展”“兩岸鄉村振興與文旅高品質發展”“兩岸船政文化與中華民族共同體意識建構”“兩岸青年合作與聚力”“其他與兩岸文化交流合作相關的議題”等10個議題展開深入研討，討論主題多元，研究視野開闊，涉及學科和領域較為廣泛。



“兩岸文化發展論壇”自2013年創辦以來，已成功舉辦9屆。近10年來，論壇的規格層次不斷提升，影響力日益擴大，多次被列入國務院台灣事務辦公室對台交流重點專案，已經發展成為海峽兩岸學者交流思想、深化合作的重要平台，對促進兩岸關係和平發展作出了積極的貢獻。

