徐巧芯爆：台官方促8行庫出錢拍大內宣廣告

國民黨台北市“立委”候選人、議員徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北11月27日電／中國國民黨台北市“立委”候選人、議員徐巧芯今天爆料台“財政部”函文要求彰化銀行等8間公股銀行出資新台幣320萬拍攝有關“疫後振興專案貸款”及“財政部”中小企業千億融資專案”等政策宣傳影片，後續更要銀行及金控公司自行出資3000萬廣告宣傳費用。徐巧芯痛批，“財政部”政策大內宣由官股銀行買單，等於是變相讓人民用自己的錢洗自己的腦。



“財政部”今對此駁斥，強調公股銀行為提升企業形象，共同拍攝形象廣告於各媒體播放，為其業務營運自主事項，並無“財政部”施壓之情事。



媒體報導，徐巧芯今天舉行“用你的錢，洗你的腦，民進黨大內宣又來了”記者會指出，“財政部”日前函文要求由彰化銀行統籌，邀請其他共8家公股銀行出資拍攝4支30秒，名義上為提升公股行庫企業形象的宣導影片，然而實際上卻要求內容必須和“疫後振興專案貸款”及“中小企業千億融資專案”等政策有關，且預估經費320萬元，各家銀行得自掏腰包幫政府拍攝大內宣影片。



徐巧芯表示，影片劇情腳本包含，邀請年輕女性YouTuber於房間辦公室拍攝影片時抱怨想升級拍攝器材，一則留言隨即出現指示可以申請“中小企業千億振興融資專案很棒！”；另有分割畫面顯示咖啡店老闆娘拿著托盤送餐；YouTuber拿著高階攝影器材拍攝影片等，且影片最後都會出現“申請中小企業千億振興融資方案實踐你的夢想”的結語。



徐巧芯痛批，這些政策明明都是“財政部”的政策，卻不拿自己的經費預算，反而要求公股銀行為其大內宣，影片拍攝完後，更要銀行出資1000萬元、金控公司出資2000萬元，共3000元作為廣告託播費用，且由公股銀行拍攝，無異於讓人民拿自己的錢洗自己的腦，幫助民進黨政府大內宣。



“還沒選舉就吃飽飽”，徐巧芯說，雖然函文要求公關公司需經遴選方式產生，但也不免讓人想起蔡英文任內獲得8300萬元的“幫推”及“投石”2家公關公司，質疑這次大內宣是否又是由與民進黨親近的公關公司接下標案，淪為私相授受。



“財政部”今天回應，各公股銀行近年致力於發展普惠金融、數位金融、ESG，並推出青年安心成家購屋優惠貸款、中小企業千億振興融資方案等，提供企業及民眾即時有效金融支援。



“財政部”強調，公股銀行為提升企業形象，共同拍攝形象廣告於各媒體播放，為其業務營運自主事項，並無“財政部”施壓之情事；至委請公關公司的採購事項，是由各銀行依內部相關規定及作業程序辦理。