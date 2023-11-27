登記參選為何打黃領帶　趙少康：沒忘新黨

趙少康戴著黃色領帶與國民黨2024候選人侯友宜登記參選。（中評社 資料照） 中評社台北11月27日電／中國國民黨2024候選人侯友宜與副手趙少康24日參選登記，趙少康今天接受專訪時說，他當初去登記參選時，是戴著黃色領帶，國民黨主席朱立倫拿了10幾條藍色領帶給他選，希望他能換成藍色的，但他認為這又不是制服，何必呢？而且新黨的人，看了也很高興，認為趙少康沒忘了他們。



趙少康今天接受聯合報專訪表示，他本來真得以為藍白能合，畢竟經過分析，藍白未合，民眾黨不過從“立委”5席變成8席、10席。當初親民黨的“立委”席次更多，但是又如何，行政權才是最重要的，最後還是會泡沫化，所以希望藍白合可以成功。



趙少康說，他沒想到藍白合最後會破局，侯友宜在11月23日傍晚才打電話給他，侯康配是在藍白合確定破局後，在當天見面討論後才確定。



趙少康指出，他是個很懂分際的人，一路走來，都會幫忙上頭分憂，部屬長官都滿喜歡他，絕對不會讓長官有所擔心，他在什麼位置要清楚，就是這麼簡單。



趙少康表示，“總統”“副總統”更是有著清楚界線，“副總統”就是備位“元首”，當然有建議，可以提一些，但還是由“總統”決定，這件事情是毋庸置疑的。