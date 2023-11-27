黃炳逢大力呼籲到上水特設票站投票

中評社香港11月27日電／12月10日是區議會選舉日，政府和社會各界都在積極呼籲合資格選民在當天踴躍投票。身兼內地港人團體選委的香港內地經貿協會會長黃炳逢指出：特區政府在鄰近邊境口岸的上水港鐵站附近的兩所學校，特設兩個投票站，並提供免費接駁巴士往返上水港鐵站及特設上水投票站：https：／／www.elections.gov.hk／dc2023／pdf／Annex1＿Shuttle＿Chi.pdf，衹有幾分鐘的車程，方便內地港人及有需要的其他地區選民在該投票站投票，但必須在11月20日到12月5日這段時間透過政府官方網頁：https：／／www.reo－form.gov.hk／NBPS／tc 預先登記在可選擇時段去投票。官方的指定網頁：https：／／www.elections.gov.hk／dc2023／pdf／NBPS／FAQ＿tc.pdf，也為選民解答相關預約登記和投票的事宜。在開始預約登記的首天早上我已經率先上網預約登記成功。並積極呼籲各位會員和朋友們到上水票站投下他們神聖的一票。



作為“內地港人投票便利關注組”的發起人，黃炳逢和關注組的其餘24位選委和立法會議員一直關注並推動內地港人投票便利措施。他表示：全體關注組成員都非常支持這次完善地區治理的重要區議會選舉，大家都在各個渠道積極呼籲選民踴躍參加投票，特別是內地港人，希望他們能盡量提前安排好返港的行程，並記得提前預約登記到特設的上水投票站投票。我們會一直努力不懈地爭取更多、更有效、更徹底的內地港人投票便利措施。



黃炳逢指出：根據現在的投票安排，各區的選民也同樣可以因應需要而預約登記到上水特設票站投票，不只是從內地回來的港人，特別是當天可能要早點投票後立即出行到內地的選民，上水特別票站也為他們提供了特殊的方便。我們也希望經常往返內地的港人可以通過這次機會，特別預約登記到上水特設投票站投票，支持內地港人投票便利的訴求。



“內地港人投票便利關注組” 成員中的選委包括黃炳逢、馮國佑、王東明、宋東、羅家聰、陳曉峰、範駿華、冼漢迪、廖於勤、林至穎、陳瀚賢；立法會議員包括林振升、鄧飛、陸瀚民、黃錦輝、江玉歡、黎棟國、陳月明、周小鬆、林筱魯、容海恩、洪雯、吳傑莊、尚海龍。