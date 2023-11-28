11月27日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京11月28日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌11月27日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是問答全文：



汪文斌：中國作為聯合國安理會本月輪值主席國，將於11月29日舉行安理會巴以問題高級別會議，中共中央政治局委員、外交部長王毅將赴紐約主持安理會會議。



新華社記者：發言人能否進一步介紹王毅外長主持聯合國安理會巴以問題高級別會議的考慮？中方對會議有何期待？



汪文斌：本輪巴以衝突造成大量平民傷亡和人道災難，國際社會高度關注，期待聯合國安理會履行維護國際和平與安全的首要責任，發揮建設性作用。



日前，安理會通過關於巴以問題的第2712號決議。這是本輪巴以衝突爆發以來安理會首次通過決議，也是2016年底以來安理會就巴以問題通過的第一項決議，開啟了推動停火的初始步驟，有助於避免更大人道危機和災難。



作為安理會本月輪值主席國，中國希望通過舉行安理會巴以問題高級別會議，推動各方深入交流，凝聚共識，為緩解加沙地區人道主義危機，實現停火止戰，保護平民，最終通過“兩國方案”推動巴勒斯坦問題全面、公正、持久解決進一步採取切實行動，作出應有的貢獻。



韓聯社記者：昨天，韓中日外長會議在韓國舉行。中國外交部消息稿中有“三方同意為中日韓領導人會議創造條件”的表述。發言人能否解釋“為中日韓領導人會議創造條件”指的是什麼？



汪文斌：昨天，第十次中日韓外長會在韓國釜山舉行。三方一致認為應堅持將《中日韓合作未來十年展望》等領導人共識落到實處，同意為中日韓領導人會議創造條件，加緊相關籌備工作。三方應共同努力，相向而行，為領導人會議取得積極成果營造良好氛圍。



借此機會，我向大家介紹一下此次中日韓外長會的有關情況。11月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在韓國釜山同韓國外長朴振、日本外相上川陽子共同出席第十次中日韓外長會。

