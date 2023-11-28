外交部：中日韓同意為領導人會議創造條件

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京11月28日電（記者 海涵）中共中央政治局委員、外交部長王毅在韓國釜山同韓國外長朴振、日本外相上川陽子11月26日共同出席第十次中日韓外長會。外交部發言人汪文斌在11月27日例行記者會表示，三方一致認為應堅持將《中日韓合作未來十年展望》等領導人共識落到實處，同意為中日韓領導人會議創造條件，加緊相關籌備工作。三方應共同努力，相向而行，為領導人會議取得積極成果營造良好氛圍。



汪文斌說，這是時隔4年中日韓外長會再次舉行。王毅外長表示，在中日韓合作重整行裝再出發之際，我們應堅定初心、錨定方向，將《中日韓合作未來十年展望》等領導人共識落到實處。重中之重，是繼續本著正視歷史、面向未來的精神，尊重彼此發展道路及核心利益，維護良好雙邊關係，為推進三國合作全面重啟、行穩致遠打下堅實基礎。三國應堅持倡導互利共贏，盡快重啟中日韓自貿協定談判，保持區域經濟一體化勢頭；堅持深化科技創新，維護產供鏈穩定暢通並優化升級；堅持加強交流合作，擴大人文交流，便利人員往來，攜手應對氣候變化等共同挑戰；堅持帶動共同發展，繼續本著自願、平等、開放、共贏、透明和可持續原則，打造更多“中日韓＋X”合作項目，帶動區域內外共同和可持續發展。



汪文斌介紹，朴振、上川陽子積極評價中日韓合作取得的進展，認為三國是搬不走的鄰居，三國合作具有重要意義和巨大潛力。面對新形勢，三國應重溫合作初衷，加強溝通交流，促進各領域合作，為三國人民帶來更多可視成果。中日韓合作可以超越東北亞，為地區與世界的和平繁榮發揮積極作用。願以開放的姿態積極推動“中日韓＋X”合作，造福更多國家和地區。



汪文斌表示，當前國際局勢變亂交織，世界經濟復甦緩慢，地區和世界各國團結協作、共謀發展的呼聲意願更加強烈。王毅外長指出，中日韓作為亞太地區重要國家，要立足亞太和平發展和地區人民利益，深化區域合作，共同應對風險挑戰，維護地區和平與繁榮。要當好東亞合作的“領頭羊”，以三國合作帶動東亞合作，堅持開放的區域主義，反對以意識形態劃線，抵制將區域合作陣營化。要當好維護地區和平安全的“穩定器”，踐行共同、綜合、合作、可持續安全觀，堅持通過對話協商、以和平方式解決分歧和爭端。要當好解決熱點問題的“減壓閥”。朝鮮半島局勢持續緊張不符合任何一方利益，當務之急是給形勢降溫，為重啟對話創造必要條件，為此採取有意義行動。



汪文斌說，王毅外長強調，中方將繼續本著與鄰為善、以鄰為伴方針，同韓方和日方共同努力，推動三國合作重回正軌，保持健康穩定可持續發展，為地區和世界和平繁榮作出新貢獻。

