外交部：讓中法合作繼續走在世界前列

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京11月28日電（記者 海涵）11月23日至24日，法國外長科隆納訪華，中法高級別人文交流機制第六次會議在北京舉行。外交部發言人汪文斌11月27日在例行記者會上表示，近期，中法高層交往保持熱絡勢頭。習近平主席同法國總統馬克龍通電話，就推動中法、中歐關係進一步發展達成新的重要共識。李強總理日前會見訪華的法國外長科隆納，總結雙邊關係發展有益經驗，推動中法互利合作進一步深化。王毅外長同科隆納外長舉行會談並共同主持召開中法高級別人文交流機制第六次會議。雙方同意，下階段將共同做好以下工作：



一是合力辦好“中法年”。雙方將圍繞明年中法建交60周年暨文化旅遊年，舉辦豐富多彩的慶祝活動，落實好兩國元首重要共識，密切高層交往，深化務實合作。



二是深化全方位高質量合作。雙方將繼續用好戰略、經濟財金、人文三大對話機制，並創設交流對話新渠道，深化在民用核能、航空航天等傳統優勢領域合作，挖掘教育科研、能源轉型、可持續發展等新興領域合作潛力，積極探索第三方市場合作，推動共建“一帶一路”高質量發展。



三是擴大相互開放水平。中方願同法方一道，把“從法國農場到中國餐桌”機制打造成中法合作的“金字招牌”。中國持續推進高質量發展和高水平開放，願為更多法國企業來華發展提供機遇，希望法方繼續為中國企業提供良好營商環境。



四是攜手應對全球性挑戰。雙方同意共同維護《巴黎協定》制度框架，支持聯合國氣候變化杜拜大會取得成功。今年4月，中法兩國元首就共建碳中和中心達成重要共識。在科隆納外長訪華期間，中法碳中和中心正式啟動，兩國外長共同出席了啟動儀式，發出中法加強綠色科技合作、攜手應對氣候變化的有力信號。



汪文斌說，在此次中法高級別人文交流機制會議上，兩國外長共同見證簽署教育科研、文化旅遊、衛生健康等合作文件，並共同發布2024年中法精品人文交流活動清單，為中法建交60周年和中法文化旅遊年徽標揭幕。中方將對法國短期來華人員實施15天免簽政策。法方將向中國赴法研究生發放更長期簽證。



汪文斌表示，站在新的歷史起點，中方願同法方一道，賡續傳統、面向未來，將中法全面戰略夥伴關係打造得更加牢固、更富活力，讓中法合作繼續走在世界前列。

