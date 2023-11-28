十連霸議員陳政忠：柯鐵票只有12至15%

10連霸台北市議員陳政忠接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月28日電（記者 張穎齊）2024藍白整合破裂，無黨籍10連霸台北市議員陳政忠接受中評社專訪表示，台灣民眾黨柯文哲登記後，又拋出藍白可以“和”，沒有和平這種事，這只是柯的騙術，別說中國國民黨，連選民都看破，藍白沒有互信基礎，之後就相互對罵，選民也很失望，柯接下來應穩居第三，就看國民黨能否鞏固基本盤後操作棄保成功。



記者問，柯文哲仍有柯粉、中間年輕選民鐵票，選情會如何發展？陳政忠說，他認為柯文哲其實真正的鐵票大約只有12至15%，非近期民調公布報導的20%，因柯目前的20%內，約有5%多是郭台銘的票源，接下來要看郭台銘有沒有真的與柯文哲結盟，符不符合選民期待？即便結合，柯粉與郭粉雖有重疊，可是仍有些矛盾，因有些郭粉底子仍是國民黨支持者。



陳政忠，出生於台北市，美國加州大學公共行政研究所、政治大學公共行政研究所市政班、銘傳大學管理研究所碩士，10連霸台北市第一選區（北投、士林）議員（1985年迄今共38年），曾加入過國民黨，歷任國民黨中央委員、台北市議員黨團書記長，是目前台北市議會最資深議員，屬本土派。女兒陳怡潔是親民黨不分區“立委”候選人，母親林盡為《自由時報》創辦人林榮三的胞姊。



陳政忠表示，藍白合破滅後，最可笑的是，柯文哲強調沒有“合”，也能“和”，這是柯的騙術，藍白既不互信、又對罵，怎可能和平？柯講此話目的，就是為了鋪利益之路，考量萬一“總統”選輸了，還有機會與國民黨聯合爭取“立法院正副院長”，但在藍白、鴻海創辦人郭台銘23日的君悅會面怒目以對後，柯又經過一天休息拋出要和，早已造成很多選民的失望。



陳政忠說，藍白破裂，一定會要追究元凶，那會歸咎在民眾黨，如今柯文哲連民眾黨內主戰派、主和派、基層反彈聲浪都擺不平，其實從柯文哲在台北市政府執政時即可看出端倪，柯離開北市府帶了一票政務官參與黨政，結果如今除了柯文哲競選總幹事、民眾黨不分區第一名“立委”候選人黃珊珊，其他政務官有明天、有機會嗎？